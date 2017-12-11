Подробиці затримання підпільної деревини на Волині





Про це йдеться в інформації прес-служби Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.



Нагадаємо, працівники поліції біля села Самійличі Шацького району затримали трактор, що перевозив колоди сосен. Жодних документів на деревину та транспортний засіб у 34-річного водія не було.



Державною лісовою охороною ДП «Прибузьке ЛГ» було встановлено, що деревину самовільно зрізав житель села Згорани Любомльського району, завдавши державі збитків обсягом 37,442 тисячі гривень.



Трактор «МТЗ-80» із причіпом і лісоматеріалом відтранспортовано на штрафмайданчик Шацького відділу національної поліції.



Стосовно лісопорушника вирішується питання про притягнення до відповідальності за статтею 198 Кримінального кодексу України.





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