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Подробиці затримання підпільної деревини на Волині

Подробиці затримання підпільної деревини на Волині
Лісівники повідомили деталі затримання трактора із деревиною у Шацькому районі на Волині.

Про це йдеться в інформації прес-служби Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Нагадаємо, працівники поліції біля села Самійличі Шацького району затримали трактор, що перевозив колоди сосен. Жодних документів на деревину та транспортний засіб у 34-річного водія не було.

Державною лісовою охороною ДП «Прибузьке ЛГ» було встановлено, що деревину самовільно зрізав житель села Згорани Любомльського району, завдавши державі збитків обсягом 37,442 тисячі гривень.

Трактор «МТЗ-80» із причіпом і лісоматеріалом відтранспортовано на штрафмайданчик Шацького відділу національної поліції.

Стосовно лісопорушника вирішується питання про притягнення до відповідальності за статтею 198 Кримінального кодексу України.


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Теги: ліс, екологія
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