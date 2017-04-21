У Луцьку зростуть тарифи на утримання будинків
Сьогодні, 00:50
Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій не відшкодовують фактичних витрат, які несуть житлово-експлуатаційні підприємства по обслуговуванню житлового фонду.
Тож організації стверджують, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у збиток. Вони просять виконавчий комітет Луцької міської ради змінити тарифи, прийнявши відповідне рішення, - пише Конкурент.
У проекті рішення про коригування цін, який оприлюднений на сайті міської ради, йдеться, що зросли витрати на виплату зарплати, оплату енергоносіїв та послуг з дератизації та дезінсекції.
«Скориговані тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для будинків зростуть в середньому до 40% та будуть введені з 15.02.2018», - йдеться у пояснювальній записці до проекту рішення виконавчого комітету.
Наголосимо, що це поки що проект і рішення ще не прийняте. Найближче засідання виконкому заплановане у 20-тих числах січня.
У записці також зазначено, що інформацію про скориговані тарифи жеки донесли до мешканців, розмістивши на інформаційних стендах у під'їздах будинків/біля них, на офіційному веб-сайті Луцької міської ради в розділі «оголошення» та в газеті «Луцький замок».
Ознайомитися із пропозицією щодо змін тарифу по кожному з будинків можна за посиланням.
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Тож організації стверджують, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у збиток. Вони просять виконавчий комітет Луцької міської ради змінити тарифи, прийнявши відповідне рішення, - пише Конкурент.
У проекті рішення про коригування цін, який оприлюднений на сайті міської ради, йдеться, що зросли витрати на виплату зарплати, оплату енергоносіїв та послуг з дератизації та дезінсекції.
«Скориговані тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для будинків зростуть в середньому до 40% та будуть введені з 15.02.2018», - йдеться у пояснювальній записці до проекту рішення виконавчого комітету.
Наголосимо, що це поки що проект і рішення ще не прийняте. Найближче засідання виконкому заплановане у 20-тих числах січня.
У записці також зазначено, що інформацію про скориговані тарифи жеки донесли до мешканців, розмістивши на інформаційних стендах у під'їздах будинків/біля них, на офіційному веб-сайті Луцької міської ради в розділі «оголошення» та в газеті «Луцький замок».
Ознайомитися із пропозицією щодо змін тарифу по кожному з будинків можна за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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