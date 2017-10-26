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Запустили нову лінію для друку біометричних паспортів

Запустили нову лінію для друку біометричних паспортів
На поліграфкомбінаті «Україна» 16 січня запустили додаткову лінію персоналізації документів для пришвидшення виготовлення закордонних паспортів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Оскільки підприємство працює цілодобово і без вихідних у три зміни, то після запуску нової машини воно зможе виготовляти вдвічі більше документів», – заявив перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів під час перевірки запуску нового обладнання для друку біометричних паспортів.

Передбачається, що нове обладнання вирішить проблему технічного виготовлення закордонних паспортів і це дозволить протягом 2-3 місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у терміни до 7 або 20 робочих днів, в залежності від суми оплаченого адміністративного збору.

«Хочу заявити: ми будемо працювати цілодобово, сім днів на тиждень, доки не ліквідуємо затримку», – запевнив директор підприємства Юрій Оніщенко.

Обладнання, яке закупив поліграфкомбінат, – це система BookMaster One #351 від компанії IAI industrial systems B.V., її вартість – 1,695 млн євро. Продуктивність нового обладнання – 500 паспортів на годину, а отже, додатково до наявних потужностей підприємства – 11 тисяч паспортів на добу.

Як повідомлялося, за даними Державної міграційної служби, в Україні торік видали майже 4 мільйони біометричних паспортів.

З 11 червня 2017 року, коли був запроваджений безвізовий режим між Україною та Євросоюзом, ним скористалися 355 тисяч українців. Загалом же український кордон у європейському напрямку перетнули 10 мільйонів 600 тисяч громадян України.

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Теги: ЄС, безвіз
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