Запустили нову лінію для друку біометричних паспортів





Про це повідомляє кореспондент



«Оскільки підприємство працює цілодобово і без вихідних у три зміни, то після запуску нової машини воно зможе виготовляти вдвічі більше документів», – заявив перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів під час перевірки запуску нового обладнання для друку біометричних паспортів.



Передбачається, що нове обладнання вирішить проблему технічного виготовлення закордонних паспортів і це дозволить протягом 2-3 місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у терміни до 7 або 20 робочих днів, в залежності від суми оплаченого адміністративного збору.



«Хочу заявити: ми будемо працювати цілодобово, сім днів на тиждень, доки не ліквідуємо затримку», – запевнив директор підприємства Юрій Оніщенко.



Обладнання, яке закупив поліграфкомбінат, – це система BookMaster One #351 від компанії IAI industrial systems B.V., її вартість – 1,695 млн євро. Продуктивність нового обладнання – 500 паспортів на годину, а отже, додатково до наявних потужностей підприємства – 11 тисяч паспортів на добу.



Як повідомлялося, за даними Державної міграційної служби, в Україні торік видали майже 4 мільйони біометричних паспортів.



З 11 червня 2017 року, коли був запроваджений безвізовий режим між Україною та Євросоюзом, ним скористалися 355 тисяч українців. Загалом же український кордон у європейському напрямку перетнули 10 мільйонів 600 тисяч громадян України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На поліграфкомбінаті «Україна» 16 січня запустили додаткову лінію персоналізації документів для пришвидшення виготовлення закордонних паспортів.Про це повідомляє кореспондент Укрінформу «Оскільки підприємство працює цілодобово і без вихідних у три зміни, то після запуску нової машини воно зможе виготовляти вдвічі більше документів», – заявив перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Українипід час перевірки запуску нового обладнання для друку біометричних паспортів.Передбачається, що нове обладнання вирішить проблему технічного виготовлення закордонних паспортів і це дозволить протягом 2-3 місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у терміни до 7 або 20 робочих днів, в залежності від суми оплаченого адміністративного збору.«Хочу заявити: ми будемо працювати цілодобово, сім днів на тиждень, доки не ліквідуємо затримку», – запевнив директор підприємстваОбладнання, яке закупив поліграфкомбінат, – це система BookMaster One #351 від компанії IAI industrial systems B.V., її вартість – 1,695 млн євро. Продуктивність нового обладнання – 500 паспортів на годину, а отже, додатково до наявних потужностей підприємства – 11 тисяч паспортів на добу.Як повідомлялося, за даними Державної міграційної служби, в Україні торік видали майже 4 мільйони біометричних паспортів.З 11 червня 2017 року, коли був запроваджений безвізовий режим між Україною та Євросоюзом, ним скористалися 355 тисяч українців. Загалом же український кордон у європейському напрямку перетнули 10 мільйонів 600 тисяч громадян України.

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