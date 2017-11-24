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Гунчик – проти об’єднання із Луцьком «з-під палиці»

Гунчик – проти об’єднання із Луцьком «з-під палиці»
Об’єднання Прилуцька з Луцьком реально може статися лише після того, коли і місто, і село разом долучаться до реалізації проектів та зрозуміють, що повинні прагнути не односторонньої, а до спільної для громад вигоди.

Про це стало відомо під час круглого столу «Перспективи розвитку співпраці між Луцьком та навколишніми сільськими радами», 16 січня.

Чи не найбільше громади цікавило питання, чи буде та коли конкретно буде об’єднання Прилуцького із Луцьком. «Я проти позиції, коли сильний приєднує слабкого. Місто Луцьк має сказати прилуцькій сільраді: «Ми без вас не можемо», і сільрада теж має сказати те саме», – сказав голова Волинської обласної держадміністрації Володимир Гунчик.

Однак перед тим треба пройти перевірку спільною реалізацією проектів, про які чимало говорили і самі селяни – очистити ставки, пустити додаткові маршрутки тощо. Тобто, село має побачити, що місто про них дбає. Однак сільрада теж має йти назустріч і долучатися до співфінансування, реалізації проектів тощо.

На прохання уточнити, коли сільрада стане повноцінним учасником проекту, голова ОДА додав, що це досить тривалий процес. Адже , до прикладу, зведення садочка – це 2 роки.

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Теги: Володимир Гунчик, ОТГ, варте уваги
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