Свято Водохреще у Іваничах. ФОТО
Сьогодні, 15:27
Жителі Іванич теж святкують Водохрещенські купання.
Традиція пірнання в ополонку на річці Татарці для жителів Іванич залишається незмінною. Цього року купання для мешканців організували районна та селищна ради, - пише Буг.
Аби скупатися у водоймі сюди прибули кілька десятків сміливців. Серед них були і досвідчені, які вже не перший рік окунаються у хрещенську воду, і новачки.
Після виступів голови Іваничівської райради Андрія Бадзюня та настоятеля Свято-Покровського храму селища Іваничі отця Андрія Мельничука та звершення чину освячення води всі бажаючі мали нагоду окунутися в ополонці.
Після “водних процедур” від холоду рятував гарячий та смачний український борщ.
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Традиція пірнання в ополонку на річці Татарці для жителів Іванич залишається незмінною. Цього року купання для мешканців організували районна та селищна ради, - пише Буг.
Аби скупатися у водоймі сюди прибули кілька десятків сміливців. Серед них були і досвідчені, які вже не перший рік окунаються у хрещенську воду, і новачки.
Після виступів голови Іваничівської райради Андрія Бадзюня та настоятеля Свято-Покровського храму селища Іваничі отця Андрія Мельничука та звершення чину освячення води всі бажаючі мали нагоду окунутися в ополонці.
Після “водних процедур” від холоду рятував гарячий та смачний український борщ.
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