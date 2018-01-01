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Свято Водохреще у Іваничах. ФОТО

Свято Водохреще у Іваничах. ФОТО
Жителі Іванич теж святкують Водохрещенські купання.

Традиція пірнання в ополонку на річці Татарці для жителів Іванич залишається незмінною. Цього року купання для мешканців організували районна та селищна ради, - пише Буг.

Аби скупатися у водоймі сюди прибули кілька десятків сміливців. Серед них були і досвідчені, які вже не перший рік окунаються у хрещенську воду, і новачки.

Після виступів голови Іваничівської райради Андрія Бадзюня та настоятеля Свято-Покровського храму селища Іваничі отця Андрія Мельничука та звершення чину освячення води всі бажаючі мали нагоду окунутися в ополонці.

Після “водних процедур” від холоду рятував гарячий та смачний український борщ.

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Теги: Водохреще, купання
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