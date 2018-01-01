У Жидичині на Водохреще – аншлаг





Про це йдеться у матеріалі Олени Лівіцької на шпальтах



У теплій дублянці спостерігав за дійством екс-голова облради Анатолій Грицюк. Він, до речі, з місцевих. Каже, цього року ризикувати не став. А торік – і «сам там був».



Більшість із тих, хто прибув на дійство у Жидичин – лучани. Мода на жидичинське Водохреще набирає обертів.



Але починали, як завше, молитвою. Ще звечора 18 січня у Жидичинському монастирі провели водохресний молебень.



«Уже вісім років ми маємо таку традицію, а почалася вона з банальної ідеї самої братії скупатися на Водохреще, перевірити самих себе. А біля братії завжди є знайомі та друзі, які й собі зголосилися. Того першого разу було тільки п’ятеро чужих, я маю на увазі немісцевих. А зараз – гляньте скільки люду!» – каже настоятель Жидичинського монастиря о. Костянтин Марченко.



Хвилину тому він закінчив освячувати воду, набрану у величезні чани – і сотні людей почали черпати її у пляшечки та баночки.



Процес освячення води, зазначає священик, починається ще звечора 18 січня. В надвечірню пору відбувається богослужіння, і освячується вода. 19 січня – вранішня служба, після якої у супроводі дзвонів, в які б’ють з монастирської дзвіниці, хресним ходом люди йдуть до річки. Молитва, освячення води і – на березі стартує справжній водохресний фестиваль.



Те, що не кожен сюди приходить із усвідомленням духовної суті водохресного дійства, - без сумніву.



Серед численного люду, який цього дня купався в Жидичині – чимало віпів.



Традиційно пірнає у водохресну воду керівник партії «Солідарність» Роман Романюк, з ним – чимало колег з партосередку. Вже звично зустріти на Водохреще тут і колишнього керівника луцької поліції, а нині члена міськвиконкому Ігоря Муковоза. Тут, але не купається, депутат Луцькради від РПЛ Аркадій Соломатін.



У веселій жіночій компанії – й заступник голови Волинської облдержадміністрації Світлана Мишковець. Як виявилося, вона на Водохреще купається вдруге. Перший раз спробувала окунутися у крижану воду (і саме в Жидичині) торік.



«Мене дівчата підбили (киває на директорку Луцького центру для сім'ї, дітей та молоді Ліну Галан). Мене доця запитує: «Мам, не страшно!». Взагалі то страшно. Але то було тоді. А вже зараз, і сьогодні вранці, і напередодні, якесь таке прийшло усвідомлення, що це щось особливо. Ти заходиш туди, а виходиш зовсім іншим. Туди було холодно, назад – ні», - ділиться враженнями Світлана Мишковець.



Що цікаво: у їхній родині купатися на Водохреще ризикує тільки вона. Чоловік Світлани Мишковець (директор луцької гімназії №4 Олександр Мишковець) поки у крижану воду разом з дружиною не пірнав.



«Ми серйозно готувалися. Поїхали в «Едельвіку», всім купили однакові сорочки і навіть хустини. Шкода, що ви пропустили!» - каже заступниця губернатора.



До місця купання довго трималася черга. Хто у вишиванках, хто в білих сорочках, хто майже голяка. Тільки й чути на березі: «Ух! Ух!», «Ех, ех!»..



Нічого не бракувало: музики розпиналися, рятувальники частували чаєм аж дим ішов, у великому чані кипів куліш. Народ прибував і прибував. Одні роздягалися, інші вже пригощалися, принесеними з дому смаколиками, ще інші смажили шашлики на всю «братію»…





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Жидичині цьогоріч на Водохреще – справжній аншлаг: черги машин, тьма людей, безкінечна вервечка з бажаючих зануритися у холодну річку. Кого тільки тут не зустрінеш. Серед сміливців - і волинські віпи.Про це йдеться у матеріаліна шпальтах Волинь24 У теплій дублянці спостерігав за дійством екс-голова облради. Він, до речі, з місцевих. Каже, цього року ризикувати не став. А торік – і «сам там був».Більшість із тих, хто прибув на дійство у Жидичин – лучани. Мода на жидичинське Водохреще набирає обертів.Але починали, як завше, молитвою. Ще звечора 18 січня у Жидичинському монастирі провели водохресний молебень.«Уже вісім років ми маємо таку традицію, а почалася вона з банальної ідеї самої братії скупатися на Водохреще, перевірити самих себе. А біля братії завжди є знайомі та друзі, які й собі зголосилися. Того першого разу було тільки п’ятеро чужих, я маю на увазі немісцевих. А зараз – гляньте скільки люду!» – каже настоятель Жидичинського монастиря о.Хвилину тому він закінчив освячувати воду, набрану у величезні чани – і сотні людей почали черпати її у пляшечки та баночки.Процес освячення води, зазначає священик, починається ще звечора 18 січня. В надвечірню пору відбувається богослужіння, і освячується вода. 19 січня – вранішня служба, після якої у супроводі дзвонів, в які б’ють з монастирської дзвіниці, хресним ходом люди йдуть до річки. Молитва, освячення води і – на березі стартує справжній водохресний фестиваль.Те, що не кожен сюди приходить із усвідомленням духовної суті водохресного дійства, - без сумніву.Серед численного люду, який цього дня купався в Жидичині – чимало віпів.Традиційно пірнає у водохресну воду керівник партії «Солідарність», з ним – чимало колег з партосередку. Вже звично зустріти на Водохреще тут і колишнього керівника луцької поліції, а нині члена міськвиконкому. Тут, але не купається, депутат Луцькради від РПЛУ веселій жіночій компанії – й заступник голови Волинської облдержадміністрації. Як виявилося, вона на Водохреще купається вдруге. Перший раз спробувала окунутися у крижану воду (і саме в Жидичині) торік.«Мене дівчата підбили (киває на директорку Луцького центру для сім'ї, дітей та молоді). Мене доця запитує: «Мам, не страшно!». Взагалі то страшно. Але то було тоді. А вже зараз, і сьогодні вранці, і напередодні, якесь таке прийшло усвідомлення, що це щось особливо. Ти заходиш туди, а виходиш зовсім іншим. Туди було холодно, назад – ні», - ділиться враженнями Світлана Мишковець.Що цікаво: у їхній родині купатися на Водохреще ризикує тільки вона. Чоловік Світлани Мишковець (директор луцької гімназії №4) поки у крижану воду разом з дружиною не пірнав.«Ми серйозно готувалися. Поїхали в «Едельвіку», всім купили однакові сорочки і навіть хустини. Шкода, що ви пропустили!» - каже заступниця губернатора.До місця купання довго трималася черга. Хто у вишиванках, хто в білих сорочках, хто майже голяка. Тільки й чути на березі: «Ух! Ух!», «Ех, ех!»..Нічого не бракувало: музики розпиналися, рятувальники частували чаєм аж дим ішов, у великому чані кипів куліш. Народ прибував і прибував. Одні роздягалися, інші вже пригощалися, принесеними з дому смаколиками, ще інші смажили шашлики на всю «братію»…

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