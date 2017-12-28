У прифронтовій Авдіївці ПриватБанк запустив оплату проїзду банківськими картками*

В Авдіївці Донецької області відкрито новий кільцевий автобусний маршрут «Авдіївський коксохімічний завод – проспект Центральний». В автобусах цього маршруту ПриватБанк установив нові валідатори, за допомогою яких можна оплатити проїзд будь-якою банківською карткою.Авдіївка – перший населений пункт у Донецькій області, де впроваджено інноваційну технологію оплати проїзду пластиковою карткою. Оплата квитка за допомогою валідатора триває кілька секунд. Досить банківську картку вставити в пристрій, якщо це картка з чипом, провести карткою через зчитувач, якщо це картка з магнітною смугою, або доторкнутися безконтактною карткою до екрана. З картки клієнта миттєво буде списано вартість проїзду, а на екрані валідатора з’явиться смайлик, що підтверджує успішну оплату.Одним із перших пасажирів нового маршруту став керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації, який підкреслив, що розширення міського автопарку в умовах війни – це не просто надія на щось хороше, це вже факт того, що Авдіївка відроджується й у неї є майбутнє.Важливо зазначити, що пристрій безготівкової оплати проїзду в авдіївських міських автобусах працює з пластиковими картками будь-якого банку.