вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У прифронтовій Авдіївці ПриватБанк запустив оплату проїзду банківськими картками*

У прифронтовій Авдіївці ПриватБанк запустив оплату проїзду банківськими картками*
В Авдіївці Донецької області відкрито новий кільцевий автобусний маршрут «Авдіївський коксохімічний завод – проспект Центральний». В автобусах цього маршруту ПриватБанк установив нові валідатори, за допомогою яких можна оплатити проїзд будь-якою банківською карткою.

Авдіївка – перший населений пункт у Донецькій області, де впроваджено інноваційну технологію оплати проїзду пластиковою карткою. Оплата квитка за допомогою валідатора триває кілька секунд. Досить банківську картку вставити в пристрій, якщо це картка з чипом, провести карткою через зчитувач, якщо це картка з магнітною смугою, або доторкнутися безконтактною карткою до екрана. З картки клієнта миттєво буде списано вартість проїзду, а на екрані валідатора з’явиться смайлик, що підтверджує успішну оплату.

Одним із перших пасажирів нового маршруту став керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін, який підкреслив, що розширення міського автопарку в умовах війни – це не просто надія на щось хороше, це вже факт того, що Авдіївка відроджується й у неї є майбутнє.

Важливо зазначити, що пристрій безготівкової оплати проїзду в авдіївських міських автобусах працює з пластиковими картками будь-якого банку.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Приватбанк, реклама
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Настусю Абрамчук вперше за рік ставлять на ноги. ФОТО
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У прифронтовій Авдіївці ПриватБанк запустив оплату проїзду банківськими картками*
Сьогодні, 06:49
У вогні на Водохреще на Волині загинула людина, - ЗМІ
Сьогодні, 05:55
Із крижаної ополонки – у кип’яток у бочці: Водохреще у Камені-Каширському
Сьогодні, 04:41
У Луцьку шукають п’яного водія, який скоїв аварію і втік
Сьогодні, 03:28
ПриватБанк виплатить винагороду за інформацію про вандалів з Чернігова*
Сьогодні, 02:40
Схожі новини
ПриватБанк - кращий український банк на міжнародному валютному ринку* ПриватБанк - кращий український банк на міжнародному валютному ринку*
16 січень, 23:29
Волиняни через термінали ПриватБанку купили товарів майже на 2 мільярди* Волиняни через термінали ПриватБанку купили товарів майже на 2 мільярди*
13 січень, 04:05
Ще одній волинській лікарні можна допомогти через QR-код* Ще одній волинській лікарні можна допомогти через QR-код*
04 січень, 18:51
Українські підприємці розповіли свої історії успіху* Українські підприємці розповіли свої історії успіху*
28 грудень, 2017, 21:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Оновлений «Ранок», прямі ефіри та гострі теми: як із «Волинського» роблять «Суспільне»
19 січень, 20:14
 1
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
19 січень, 17:36
 1
Вражаючі краєвиди українських Карпат від лучанина. ФОТО
19 січень, 13:32
 1
Водохреще на Волині в Facebook. ДОПОВНЮЄТЬСЯ
19 січень, 12:25
 1
Куди піти у вихідні в Луцьку: 19-21 січня
19 січень, 10:00
 1
Медіа
відео
1/8