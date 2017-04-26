вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Громаду під Луцьком покажуть в шоу каналу «1+1»

Громаду під Луцьком покажуть в шоу каналу «1+1»
Княгининівська громада стала учасником телешоу на «1+1», яке має назву «Громада на мільйон».

28 січня, о 9:50, покажуть перший випуск шоу, - йдеться в повідомленні на сторінці проекту в Facebook.

У ньому об'єднані громади України змагатимуться за інвестиції, створюватимуть проекти, що змінять життя українців на краще/

У проекті «Громада на мільйон» візьме участь переможець флешмобу громади Скала-Подільська ОТГ Тернопільської області, Печеніжинська громада Івано-Франківської області, Новопсковська громада Луганської області, Бузька громада Миколаївської області та Княгининівська громада Волинської області.

Дивіться «Громаду на мільйон» на телеканалі «1+1» щонеділі о 9:50.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Княгининівська громада, 1+1, Громада на мільйон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Що за .... написали латинею на дорожному знаці назву села (4 помилки), якщо перекласти навпаки. то отримаємо КняГунунок, не Ге, а Га (взривне). Правильно за офіційною транслітерацією потрібно писати: Kniahynynok !
Відповісти
Вибір редактора
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Настусю Абрамчук вперше за рік ставлять на ноги. ФОТО
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в гуртожитку згоріла кімната. ФОТО
Сьогодні, 14:38
На Волині - смерть у вогні
Сьогодні, 14:29
Громаду під Луцьком покажуть в шоу каналу «1+1»
Сьогодні, 13:13
На Волині зник чоловік
Сьогодні, 13:02
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Сьогодні, 12:33
Схожі новини
Володимир-Волинський і контрабанда: скандальне розслідування «1+1» Володимир-Волинський і контрабанда: скандальне розслідування «1+1»
26 квітень, 2017, 07:54
11 вересня 15 років тому трапився найбільший теракт у світі. ВІДЕО. ФОТО 11 вересня 15 років тому трапився найбільший теракт у світі. ВІДЕО. ФОТО
11 вересень, 2016, 23:11
«1+1» розповів про Луцький аеродром. ВІДЕО «1+1» розповів про Луцький аеродром. ВІДЕО
14 травень, 2016, 20:35
У Криму вимкнули «1+1» та «5 канал» У Криму вимкнули «1+1» та «5 канал»
06 березень, 2014, 15:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Сьогодні, 12:33
 1
Оновлений «Ранок», прямі ефіри та гострі теми: як із «Волинського» роблять «Суспільне»
19 січень, 20:14
 1
Вражаючі краєвиди українських Карпат від лучанина. ФОТО
19 січень, 13:32
 1
Водохреще на Волині в Facebook. ДОПОВНЮЄТЬСЯ
19 січень, 12:25
 1
Куди піти у вихідні в Луцьку: 19-21 січня
19 січень, 10:00
 1
Медіа
відео
1/8