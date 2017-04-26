Громаду під Луцьком покажуть в шоу каналу «1+1»





28 січня, о 9:50, покажуть перший випуск шоу, - йдеться в повідомленні на сторінці проекту в Facebook.



У ньому об'єднані громади України змагатимуться за інвестиції, створюватимуть проекти, що змінять життя українців на краще/



У проекті «Громада на мільйон» візьме участь переможець флешмобу громади Скала-Подільська ОТГ Тернопільської області, Печеніжинська громада Івано-Франківської області, Новопсковська громада Луганської області, Бузька громада Миколаївської області та Княгининівська громада Волинської області.



Дивіться «Громаду на мільйон» на телеканалі «1+1» щонеділі о 9:50.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Княгининівська громада стала учасником телешоу на «1+1», яке має назву «Громада на мільйон».28 січня, о 9:50, покажуть перший випуск шоу, - йдеться в повідомленні на сторінці проекту в Facebook.У ньому об'єднані громади України змагатимуться за інвестиції, створюватимуть проекти, що змінять життя українців на краще/У проекті «Громада на мільйон» візьме участь переможець флешмобу громади Скала-Подільська ОТГ Тернопільської області, Печеніжинська громада Івано-Франківської області, Новопсковська громада Луганської області, Бузька громада Миколаївської області та Княгининівська громада Волинської області.Дивіться «Громаду на мільйон» на телеканалі «1+1» щонеділі о 9:50.

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