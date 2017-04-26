Громаду під Луцьком покажуть в шоу каналу «1+1»
Сьогодні, 13:13
Княгининівська громада стала учасником телешоу на «1+1», яке має назву «Громада на мільйон».
28 січня, о 9:50, покажуть перший випуск шоу, - йдеться в повідомленні на сторінці проекту в Facebook.
У ньому об'єднані громади України змагатимуться за інвестиції, створюватимуть проекти, що змінять життя українців на краще/
У проекті «Громада на мільйон» візьме участь переможець флешмобу громади Скала-Подільська ОТГ Тернопільської області, Печеніжинська громада Івано-Франківської області, Новопсковська громада Луганської області, Бузька громада Миколаївської області та Княгининівська громада Волинської області.
Дивіться «Громаду на мільйон» на телеканалі «1+1» щонеділі о 9:50.
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28 січня, о 9:50, покажуть перший випуск шоу, - йдеться в повідомленні на сторінці проекту в Facebook.
У ньому об'єднані громади України змагатимуться за інвестиції, створюватимуть проекти, що змінять життя українців на краще/
У проекті «Громада на мільйон» візьме участь переможець флешмобу громади Скала-Подільська ОТГ Тернопільської області, Печеніжинська громада Івано-Франківської області, Новопсковська громада Луганської області, Бузька громада Миколаївської області та Княгининівська громада Волинської області.
Дивіться «Громаду на мільйон» на телеканалі «1+1» щонеділі о 9:50.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Що за .... написали латинею на дорожному знаці назву села (4 помилки), якщо перекласти навпаки. то отримаємо КняГунунок, не Ге, а Га (взривне). Правильно за офіційною транслітерацією потрібно писати: Kniahynynok !
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