На Волині - пожежа через замикання морозильної камери
Сьогодні, 15:30
У Любомльському районі за добу сталося дві пожежі.
Близько 13:00 18 січня до служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Рівне горить мурований з піноблоків житловий будинок. Вірогідно сталось коротке замикання морозильної камери, від чого зайнялась оселя, - пише Кордон.
Цієї ж доби ввечері, близько 18:00, у селі Сильне спалахнула цегляна господарча споруда в комплексі. Ймовірна причина пожежі — несправність пічного опалення.
Про це повідомив головний інспектор Любомльського РВ ДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
В операціях з ліквідації полум’я брали участь співробітники Державної пожежно-рятувальної частини №10 міста Любомля, працівники 24-го державного пожежно-рятувального поста села Старовойтове та місцевих пожежних команд с. Гуща та смт Головне.
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Близько 13:00 18 січня до служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Рівне горить мурований з піноблоків житловий будинок. Вірогідно сталось коротке замикання морозильної камери, від чого зайнялась оселя, - пише Кордон.
Цієї ж доби ввечері, близько 18:00, у селі Сильне спалахнула цегляна господарча споруда в комплексі. Ймовірна причина пожежі — несправність пічного опалення.
Про це повідомив головний інспектор Любомльського РВ ДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
В операціях з ліквідації полум’я брали участь співробітники Державної пожежно-рятувальної частини №10 міста Любомля, працівники 24-го державного пожежно-рятувального поста села Старовойтове та місцевих пожежних команд с. Гуща та смт Головне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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