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На Волині - пожежа через замикання морозильної камери

На Волині - пожежа через замикання морозильної камери
У Любомльському районі за добу сталося дві пожежі.

Близько 13:00 18 січня до служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Рівне горить мурований з піноблоків житловий будинок. Вірогідно сталось коротке замикання морозильної камери, від чого зайнялась оселя, - пише Кордон.

Цієї ж доби ввечері, близько 18:00, у селі Сильне спалахнула цегляна господарча споруда в комплексі. Ймовірна причина пожежі — несправність пічного опалення.

Про це повідомив головний інспектор Любомльського РВ ДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.

В операціях з ліквідації полум’я брали участь співробітники Державної пожежно-рятувальної частини №10 міста Любомля, працівники 24-го державного пожежно-рятувального поста села Старовойтове та місцевих пожежних команд с. Гуща та смт Головне.

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Теги: пожежа, вогонь
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