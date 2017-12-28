«Її прибрали 40 років тому»: рідкісне фото луцької ялинки
22 січень, 21:27
Волинський фотограф Віктор Чухрай опублікував світлину центральної ялинки в Луцьку майже 40-річної давнини, коли лісову красуню встановлювали ще поруч із ЦУМом.
Фото він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook
Як стверджує Чухрай, фотографію він зробив у 1980 році.
«Фото з архіву, для настрою лучанам. Празники закінчились.Сьогодні уже прибрали новорічну ялинку біля «Променя». А цю ялинку, біля універмагу, прибрали вже давненько», - написав він.
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Фото він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook
Як стверджує Чухрай, фотографію він зробив у 1980 році.
«Фото з архіву, для настрою лучанам. Празники закінчились.Сьогодні уже прибрали новорічну ялинку біля «Променя». А цю ялинку, біля універмагу, прибрали вже давненько», - написав він.
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