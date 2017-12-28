вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Її прибрали 40 років тому»: рідкісне фото луцької ялинки

«Її прибрали 40 років тому»: рідкісне фото луцької ялинки
Волинський фотограф Віктор Чухрай опублікував світлину центральної ялинки в Луцьку майже 40-річної давнини, коли лісову красуню встановлювали ще поруч із ЦУМом.

Фото він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook

Як стверджує Чухрай, фотографію він зробив у 1980 році.

«Фото з архіву, для настрою лучанам. Празники закінчились.Сьогодні уже прибрали новорічну ялинку біля «Променя». А цю ялинку, біля універмагу, прибрали вже давненько», - написав він.

«Її прибрали 40 років тому»: рідкісне фото луцької ялинки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ялинка, цікаво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ще й люди як люди....
Відповісти
ТО КОГДА ПЛОХА ЖИЛИ С КОМУНЯКАМИ
Відповісти
Криво так якось поставили.
В машині на передньому плані везуть трупи замордованих студентів. квн-щики придумали анігдот про партію...
Відповісти
Вибір редактора
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Настусю Абрамчук вперше за рік ставлять на ноги. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З’явилося відео аварії за участю швидкої на Волині
22 січень, 21:45
Ремонт на Соборності заблокував рух візочників
22 січень, 21:34
«Її прибрали 40 років тому»: рідкісне фото луцької ялинки
22 січень, 21:27
У Горохові відсвяткували День Соборності
22 січень, 21:10
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 січня
22 січень, 20:00
Схожі новини
Ціна краси: головні новорічні ялинки Волині Ціна краси: головні новорічні ялинки Волині
05 січень, 08:30
В Україні створили ялинку із 24 тисяч олівців. ФОТО В Україні створили ялинку із 24 тисяч олівців. ФОТО
01 січень, 04:01
Волинська майстриня «вдягла» новорічну ялинку у вишиванку Волинська майстриня «вдягла» новорічну ялинку у вишиванку
28 грудень, 2017, 22:10
Розповіли, як міняли свої імена волиняни. ВІДЕО Розповіли, як міняли свої імена волиняни. ВІДЕО
18 січень, 10:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Після аеропорту мені нецікаві феєрверки», – волинський «кіборг» Віталій П’ясецький
22 січень, 11:40
 4
«Її прибрали 40 років тому»: рідкісне фото луцької ялинки
22 січень, 21:27
 1
Луцький «Буковель»: як малеча розважається в міському парку. ВІДЕО
22 січень, 14:30
 1
Волинські школярі влаштували «живий ланцюг»
Сьогодні, 06:54
 0
ПриватБанк відправив любителів авіаподорожей до Санта-Клауса*
Сьогодні, 06:02
 0
Медіа
відео
1/8