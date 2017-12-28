«Її прибрали 40 років тому»: рідкісне фото луцької ялинки

Віктор Чухрай опублікував світлину центральної ялинки в Луцьку майже 40-річної давнини, коли лісову красуню встановлювали ще поруч із ЦУМом.



Фото він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook



Як стверджує Чухрай, фотографію він зробив у 1980 році.



«Фото з архіву, для настрою лучанам. Празники закінчились.Сьогодні уже прибрали новорічну ялинку біля «Променя». А цю ялинку, біля універмагу, прибрали вже давненько», - написав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський фотографопублікував світлину центральної ялинки в Луцьку майже 40-річної давнини, коли лісову красуню встановлювали ще поруч із ЦУМом.Фото він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі FacebookЯк стверджує Чухрай, фотографію він зробив у 1980 році.«Фото з архіву, для настрою лучанам. Празники закінчились.Сьогодні уже прибрали новорічну ялинку біля «Променя». А цю ялинку, біля універмагу, прибрали вже давненько», - написав він.

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