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Розповіли, скільки коштів хочуть передбачити на освіту Волині

Розповіли, скільки коштів хочуть передбачити на освіту Волині
В обласному бюджеті на 2018 рік граничний обсяг видатків на освіту встановили у сумі 675 млн 625 тисяч гривень. Відтак, сума запланованих коштів – на понад 171 млн грн більша, ніж у минулому році.

Про це йшлося 23 січня під час слухань щодо установ, головним розпорядником коштів яких є управління освіти, науки та молоді ОДА.

Начальник управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Людмила Плахотна розповіла, що граничний обсяг видатків на освіту встановили у сумі 675 млн 625 тис, з яких понад 190 млн надійдуть у рамках освітньої субвенції.

З’явилася й нова стаття -–майже 10 млн із них спрямують на заплату працівникам вишів. Кошти обласного бюджету серед освітніх видатків становлять 271 млн 279 тис. Сума запланованих коштів більша на 171,3 млн гривень, ніж у минулому році. При тому, видатки на утримання 3 вищих навчальних закладів, які є окремими юридичним особами, передані цьогоріч на державне фінансування.

Також Плахотна повідомила, що захищені видатки зросли на 29,3%. Це сталося через зростання мінімальної заробітної плати із 1 січня до 3700 грн. Також освітянам передбачать кошти на оздоровлення в обсязі 100% від суми зарплати. Збільшився стипендіальний фонд згідно із зростанням обсягу стипендій.

Щодо незахищених статей – купівлі обладнання, відрядження тощо – зменшилися на 4,4% порівняно із минулим роком. Водночас, не в повному обсязі передбачені кошти на програми, розпорядником яких є управління освіти.

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Теги: освіта, гроші
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