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У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці

У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
У Волинській обласній раді інформацію про службове розслідування щодо голови ради, укропівця Ігоря Палиці (на фото) обіцяють надати за письмовим запитом.

Як відомо, 11 січня перший заступник голови ради Олександр Пирожик підписав розпорядження, відповідно до якого створили комісію, яка перевірить невідповідності відомостей табелів робочого часу Ігоря Палиці.

Щоправда інформація про причини проведення розслідування, склад комісії та результати її роботи на сайті ради відсутні.

Тож Інформаційне агентство ВолиньPost 23 січня звернулося за коментарем до першого заступника. Пирожик, пославшись на зайнятість, порекомендував звернутися до голови комісії, начальника відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради Сергія Хитрика. Той, мовляв, відповість, чому на сайті немає складу комісії, чому ініціювали її створення та на інші питання.

Однак начальник відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради надати інформацію на усний запит не захотів. Лише зателефонував до працівників, які відповідають за роботу сайту ради, аби на ньому опублікували склад комісії.

«Ви напишіть письмовий запит», - сказав посадовець та відмовився усно відповідати на питання.

«Зараз я не уповноважений давати коментарі», - додав він.

Зауважимо, що пізніше на сайті ради з'явився перелік членів комісії. Виявилося, що в ній - 5 працівників апарату облради:

- начальник відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради Сергій Хитрик;
- заступник начальника відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради Світлана Хороша;
- начальник відділу з питань фінансово-господарського забезпечення діяльності ради Олена Мельничук;
- начальник відділу з питань кадрового забезпечення діяльності ради Антоніна Яковчук;
- начальник загального відділу Лариса Федорович.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що тільки у 2017 році він провів за кордоном 185 днів. Приїжджав в Україну Ігор Палиця тільки тоді, коли потрібно провести сесію Волинської обласної ради.

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Теги: Ігор Палиця, службове розслідування, вибір редактора
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