Смертельно небезпечна риболовля: історії луцьких екстремалів
23 січень, 21:29
Рибалки-відчайдухи заполонили водойми в Луцьку. Смертельна небезпека їх не лякає, навпаки, додає більше азарту.
На тонку кригу екстремали не зважають, - повідомляє НТН.
Заплава річки Стир – місце, куди сходяться найзатятіші луцькі риболови. Юрій та Олег – рибалки з 45-річним стажем.
Розповідають: щойно річка замерзла, пішли на лід посидіти з вудкою. Кажуть, ходять там, де немає течії.
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На тонку кригу екстремали не зважають, - повідомляє НТН.
Заплава річки Стир – місце, куди сходяться найзатятіші луцькі риболови. Юрій та Олег – рибалки з 45-річним стажем.
Розповідають: щойно річка замерзла, пішли на лід посидіти з вудкою. Кажуть, ходять там, де немає течії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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