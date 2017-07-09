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Смертельно небезпечна риболовля: історії луцьких екстремалів

Смертельно небезпечна риболовля: історії луцьких екстремалів
Рибалки-відчайдухи заполонили водойми в Луцьку. Смертельна небезпека їх не лякає, навпаки, додає більше азарту.

На тонку кригу екстремали не зважають, - повідомляє НТН.

Заплава річки Стир – місце, куди сходяться найзатятіші луцькі риболови. Юрій та Олег – рибалки з 45-річним стажем.

Розповідають: щойно річка замерзла, пішли на лід посидіти з вудкою. Кажуть, ходять там, де немає течії.


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Теги: рибалка, Волинь
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