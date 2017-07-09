Смертельно небезпечна риболовля: історії луцьких екстремалів





На тонку кригу екстремали не зважають, - повідомляє



Заплава річки Стир – місце, куди сходяться найзатятіші луцькі риболови. Юрій та Олег – рибалки з 45-річним стажем.



Розповідають: щойно річка замерзла, пішли на лід посидіти з вудкою. Кажуть, ходять там, де немає течії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рибалки-відчайдухи заполонили водойми в Луцьку. Смертельна небезпека їх не лякає, навпаки, додає більше азарту.На тонку кригу екстремали не зважають, - повідомляє НТН Заплава річки Стир – місце, куди сходяться найзатятіші луцькі риболови.та– рибалки з 45-річним стажем.Розповідають: щойно річка замерзла, пішли на лід посидіти з вудкою. Кажуть, ходять там, де немає течії.

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