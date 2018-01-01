ПриватБанк оцифрував юридичним особам паливо ОККО*

ПриватБанк у партнерстві з мережею АЗК «ОККО» відкрив продаж паливних карток корпоративним клієнтам банку. Оплатити паливо можна просто в онлайн-банку за рахунком-фактурою, а отримати паливні картки в будь-якій необхідній кількості можна в найближчому відділенні ПриватБанку. Придбане паливо доступне протягом 3 місяців з моменту купівлі, при цьому користувачі «Приват24 для бізнесу» отримають персональну знижку 2 грн на кожному літрі палива (за винятком зрідженого газу).«Інноваційні технології та рішення допомагають керувати бізнесом простіше. Цей проект – спеціальна можливість для наших корпоративних клієнтів не лише купувати високоякісне паливо за фіксованою ціною в «Приват24 для бізнесу», а й цілодобово керувати його використанням, – говорить, керівник напрямку «Малий і середній бізнес» ПриватБанку. – За допомогою паливних карток бізнесмени зможуть захистити себе від підвищення цін на паливо та вести весь документообіг в електронному вигляді».Також у «Приват24 для бізнесу» клієнтам доступний весь функціонал керування паливом: від розподілу палива між картками, виданими водіям, до оформлення виписок і моніторингу паливного складу. Сформувати й оплатити рахунок-фактуру на купівлю палива, підв’язати нову картку до паливного складу, переглянути виписку за карткою, заблокувати/розблокувати картку, зняти ПІН-блокування, закрити картку – усі ці можливості доступні цілодобово.