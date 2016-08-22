В Донецьку люди блукають околицями в пошуках сигналу Vodafone





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За інформацією кількох жителів Донецька, їм вдалося додзвонитися в Україну через оператора мобільного зв'язку Vodafone, проїхавши через все місто у пошуках місць, де ловить зв'язок з вишок, встановлених на підконтрольних Збройним силам України селищ навколо Донецька.



«Додзвонитися в Україну можна не з першого, звичайно, разу, а деколи з п'ятого-шостого, однак зв'язок є. Безвихідь подолана. Автори карти зібрали список місць в Донецьку з точними позначеннями точок, де зв'язок хоч трохи пробивається. За цими адресами можна встигнути отримати СМС від прив'язаних до української карти сервісів», - пояснили мешканці окупованого Донецька.



Відомо, що «зв'язок добиває» зі станції Рудченково на мосту; навпроти заправки на селищі Кірова; на селищі шахти Абакумова, але тільки на самій його околиці; в Петровському районі на вулиці Архітекторів і т. д.». За їх словами, тепер люди, долаючи негоду і холод, масово їдуть у вказані місця, щоб додзвонитися в Україну.



«Дожилися, радіємо... А в мене татові 72 роки, через все місто по холоднечі їде, щоб зателефонувати», - ділиться своїми переживаннями одна із співрозмовниць.



Нагадаємо, 11 січня були пошкоджені магістральні кабелі, через що на тимчасово неконтрольованій і на підконтрольній Україні частині Донбасу зник зв'язок Vodafone Україна. Згодом мобільний оператор отримав дозвіл від Донецької обладміністрації, місії ОБСЄ і СЦКК на ремонт пошкоджених ліній зв'язку.



19 січня мобільний оператор Vodafone Україна заявив про завершення ремонтних робіт по відновленню зв'язку у Донецькій і Луганській областях. У той же час у компанії стверджували, що зв'язок в ОРДО відсутній з невідомих причин.



22 січня так зване «міністерство зв'язку «ДНР» попросило компанію Vodafone допомогти відновити мобільний зв'язок на їх території. У «ДНР» пояснили, що нібито «фахівці, які залишилися, не в змозі вирішувати складні комутаційні завдання», тому попросили компанію «Vodafone» «надіслати персонал для аудиту технічного стану і запуску мережі на території ДНР».



У компанії Vodafone найбільш імовірною причиною відсутності зв'язку в окупованій частині Донецької області називають відсутність електроживлення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В окупованому Донецьку жителі склали карту міста, де на околицях можна телефонувати на номери оператора Vodafone (раніше МТС) своїм родичам і друзям в Україну.Про це повідомляє Укрінформ За інформацією кількох жителів Донецька, їм вдалося додзвонитися в Україну через оператора мобільного зв'язку Vodafone, проїхавши через все місто у пошуках місць, де ловить зв'язок з вишок, встановлених на підконтрольних Збройним силам України селищ навколо Донецька.«Додзвонитися в Україну можна не з першого, звичайно, разу, а деколи з п'ятого-шостого, однак зв'язок є. Безвихідь подолана. Автори карти зібрали список місць в Донецьку з точними позначеннями точок, де зв'язок хоч трохи пробивається. За цими адресами можна встигнути отримати СМС від прив'язаних до української карти сервісів», - пояснили мешканці окупованого Донецька.Відомо, що «зв'язок добиває» зі станції Рудченково на мосту; навпроти заправки на селищі Кірова; на селищі шахти Абакумова, але тільки на самій його околиці; в Петровському районі на вулиці Архітекторів і т. д.». За їх словами, тепер люди, долаючи негоду і холод, масово їдуть у вказані місця, щоб додзвонитися в Україну.«Дожилися, радіємо... А в мене татові 72 роки, через все місто по холоднечі їде, щоб зателефонувати», - ділиться своїми переживаннями одна із співрозмовниць.Нагадаємо, 11 січня були пошкоджені магістральні кабелі, через що на тимчасово неконтрольованій і на підконтрольній Україні частині Донбасу зник зв'язок Vodafone Україна. Згодом мобільний оператор отримав дозвіл від Донецької обладміністрації, місії ОБСЄ і СЦКК на ремонт пошкоджених ліній зв'язку.19 січня мобільний оператор Vodafone Україна заявив про завершення ремонтних робіт по відновленню зв'язку у Донецькій і Луганській областях. У той же час у компанії стверджували, що зв'язок в ОРДО відсутній з невідомих причин.22 січня так зване «міністерство зв'язку «ДНР» попросило компанію Vodafone допомогти відновити мобільний зв'язок на їх території. У «ДНР» пояснили, що нібито «фахівці, які залишилися, не в змозі вирішувати складні комутаційні завдання», тому попросили компанію «Vodafone» «надіслати персонал для аудиту технічного стану і запуску мережі на території ДНР».У компанії Vodafone найбільш імовірною причиною відсутності зв'язку в окупованій частині Донецької області називають відсутність електроживлення.

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