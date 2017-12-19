В Україні торгують побутовою технікою з Росії, - Лапін





Про це заявив народний депутат від фракції "Народний фронт" Ігор Лапін в ефірі



"Недавно цікавився пралкою: фірма Bosch нібито добра. Я не знайшов певної категорії пралок Bosch виробництва не Росії", - розповів Лапін.



Він додав, що побутовою технікою російського виробництва торгують майже всі великі мережі супермаркетів електроніки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомі українські супермаркети електроніки торгують побутовою технікою виробництва Росії.Про це заявив народний депутат від фракції "Народний фронт"в ефірі "Прямого" "Недавно цікавився пралкою: фірма Bosch нібито добра. Я не знайшов певної категорії пралок Bosch виробництва не Росії", - розповів Лапін.Він додав, що побутовою технікою російського виробництва торгують майже всі великі мережі супермаркетів електроніки.

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