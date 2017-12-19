В Україні торгують побутовою технікою з Росії, - Лапін
Сьогодні, 18:36
Відомі українські супермаркети електроніки торгують побутовою технікою виробництва Росії.
Про це заявив народний депутат від фракції "Народний фронт" Ігор Лапін в ефірі "Прямого".
"Недавно цікавився пралкою: фірма Bosch нібито добра. Я не знайшов певної категорії пралок Bosch виробництва не Росії", - розповів Лапін.
Він додав, що побутовою технікою російського виробництва торгують майже всі великі мережі супермаркетів електроніки.
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Про це заявив народний депутат від фракції "Народний фронт" Ігор Лапін в ефірі "Прямого".
"Недавно цікавився пралкою: фірма Bosch нібито добра. Я не знайшов певної категорії пралок Bosch виробництва не Росії", - розповів Лапін.
Він додав, що побутовою технікою російського виробництва торгують майже всі великі мережі супермаркетів електроніки.
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