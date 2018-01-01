вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський медик запатентував свій метод лікування

Волинський медик запатентував свій метод лікування
У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни застосовують новітні методики лікування остемієлітів – інфекційних захворювань кісток.

Остеомієлітний центр хірургічного відділення медзакладу функціонує з 1989-го року. Тоді тут лікувались, переважно, ветерани Другої світової з наслідками поранень, а зараз повертають до активного життя і учасників АТО, - інформує ВРД НТСУ.

В остеомієлітному центрі лікують пацієнтів із гнійними захворюваннями кісток і суглобів. Торік тут було проведено 246 оперативних втручань, серед яких – використання кісткового цементу з антибіотиками для лікування остеомієліту. Через дорожнечу так звані «спейсери» для кульшових суглобів лікарі роблять власноруч: європейські аналоги для пацієнтів надто дорогі.

Нагноєння штучних суглобів – одна з найпоширеніших проблем, каже лікар Олександр Кругляк. За стандартами страхової медицини, такий суглоб треба замінювати, однак, медик запатентував інший метод лікування.

"При кожній заміні ніжки, вона має бути довша, більш дороговартісна і руйнується кісткова тканина. Для збереження кісткової тканини, щоб людина могла себе нормально почувати, ми думали і прийшла така думка: цей спейсер накладається після обробки на голівку і ми цим самим хворому зберігаємо ніжку, що здешевшує йому повторне оперативне лікування", – розповів Олександр Кругляк.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: госпіталь ветеранів війни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Без магазинів і громадського транспорту: як живе вимираюче село на Волині
Сьогодні, 18:00
Жінка залишила немовля на вулиці, бо втомилась від сімейних турбот
Сьогодні, 17:50
Волинський медик запатентував свій метод лікування
Сьогодні, 17:35
Ножі, пістолети, боєприпаси: як на Волині знищують незаконну зброю
Сьогодні, 17:20
Технічний виш Волині запрошує на презентацію нової спеціальності
Сьогодні, 17:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто бачив поліського тигра?
23 січень, 11:56
 2
Андрій Покровський звернувся до лучан. ВІДЕО
Сьогодні, 20:30
 1
Спецоперація: як у селі під Луцьком рятували собаку
Сьогодні, 11:58
 1
«Абетка» Степана Івахіва
Сьогодні, 11:00
 1
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
23 січень, 17:28
 1
Медіа
відео
1/8