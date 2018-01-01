Волинський медик запатентував свій метод лікування





Остеомієлітний центр хірургічного відділення медзакладу функціонує з 1989-го року. Тоді тут лікувались, переважно, ветерани Другої світової з наслідками поранень, а зараз повертають до активного життя і учасників АТО, - інформує



В остеомієлітному центрі лікують пацієнтів із гнійними захворюваннями кісток і суглобів. Торік тут було проведено 246 оперативних втручань, серед яких – використання кісткового цементу з антибіотиками для лікування остеомієліту. Через дорожнечу так звані «спейсери» для кульшових суглобів лікарі роблять власноруч: європейські аналоги для пацієнтів надто дорогі.



Нагноєння штучних суглобів – одна з найпоширеніших проблем, каже лікар Олександр Кругляк. За стандартами страхової медицини, такий суглоб треба замінювати, однак, медик запатентував інший метод лікування.



"При кожній заміні ніжки, вона має бути довша, більш дороговартісна і руйнується кісткова тканина. Для збереження кісткової тканини, щоб людина могла себе нормально почувати, ми думали і прийшла така думка: цей спейсер накладається після обробки на голівку і ми цим самим хворому зберігаємо ніжку, що здешевшує йому повторне оперативне лікування", – розповів Олександр Кругляк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни застосовують новітні методики лікування остемієлітів – інфекційних захворювань кісток.Остеомієлітний центр хірургічного відділення медзакладу функціонує з 1989-го року. Тоді тут лікувались, переважно, ветерани Другої світової з наслідками поранень, а зараз повертають до активного життя і учасників АТО, - інформує ВРД НТСУ В остеомієлітному центрі лікують пацієнтів із гнійними захворюваннями кісток і суглобів. Торік тут було проведено 246 оперативних втручань, серед яких – використання кісткового цементу з антибіотиками для лікування остеомієліту. Через дорожнечу так звані «спейсери» для кульшових суглобів лікарі роблять власноруч: європейські аналоги для пацієнтів надто дорогі.Нагноєння штучних суглобів – одна з найпоширеніших проблем, каже лікар. За стандартами страхової медицини, такий суглоб треба замінювати, однак, медик запатентував інший метод лікування."При кожній заміні ніжки, вона має бути довша, більш дороговартісна і руйнується кісткова тканина. Для збереження кісткової тканини, щоб людина могла себе нормально почувати, ми думали і прийшла така думка: цей спейсер накладається після обробки на голівку і ми цим самим хворому зберігаємо ніжку, що здешевшує йому повторне оперативне лікування", – розповів Олександр Кругляк.

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