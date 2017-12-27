Податківець у Луцьку за розголошення держтаємниці отримав умовно





Про це йшлося під час засідання у Луцькому міськрайонному суді, - повідомляють



Суд встановив, що, перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Луцької ОДПІ, обвинувачений втратив 2 проекти постанови про заведення оперативно-розшукових справ та аналітичну довідку щодо протиправної діяльності службових осіб, які були йому довірені. Таким чином він розголосив відомості, що становлять державну таємницю.



Зауважимо, що чоловіка звільнили із займаної посади та з органів податкової міліції в запас Збройних сил України.



Як вдалося встановити, поблизу адміністративної будівлі ГУ ДФС у Волинській області, що на Київському майдані, біля сміттєвих баків ці документи знайшов чоловік, який, не маючи допуску до державної таємниці, ознайомився з їхнім змістом.



Згідно з висновком державного експерта з питань таємниць Державної фіскальної служби України, начальника Головного оперативного управління Державної фіскальної служби України, ступінь секретності вказаних відомостей – «Цілком таємно». У разі їх розголошення може бути завдана шкода інтересам національної безпеки України у сфері державної безпеки та охорони правопорядку, оскільки дасть змогу ідентифікувати конкретні об'єкти, до яких здійснювались або планувались здійснюватись оперативно-розшукові заходи.



Чоловік беззаперечно визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення.



Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 2 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю. Втім, звільнив від відбування покарання, якщо він протягом 1 року не вчинить нового злочину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишнього податківця засудили на 1 рік умовно за розголошення державної таємниці.Про це йшлося під час засідання у Луцькому міськрайонному суді, - повідомляють Волинські новини Суд встановив, що, перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Луцької ОДПІ, обвинувачений втратив 2 проекти постанови про заведення оперативно-розшукових справ та аналітичну довідку щодо протиправної діяльності службових осіб, які були йому довірені. Таким чином він розголосив відомості, що становлять державну таємницю.Зауважимо, що чоловіка звільнили із займаної посади та з органів податкової міліції в запас Збройних сил України.Як вдалося встановити, поблизу адміністративної будівлі ГУ ДФС у Волинській області, що на Київському майдані, біля сміттєвих баків ці документи знайшов чоловік, який, не маючи допуску до державної таємниці, ознайомився з їхнім змістом.Згідно з висновком державного експерта з питань таємниць Державної фіскальної служби України, начальника Головного оперативного управління Державної фіскальної служби України, ступінь секретності вказаних відомостей – «Цілком таємно». У разі їх розголошення може бути завдана шкода інтересам національної безпеки України у сфері державної безпеки та охорони правопорядку, оскільки дасть змогу ідентифікувати конкретні об'єкти, до яких здійснювались або планувались здійснюватись оперативно-розшукові заходи.Чоловік беззаперечно визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення.Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 2 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю. Втім, звільнив від відбування покарання, якщо він протягом 1 року не вчинить нового злочину.

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