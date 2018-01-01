вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські судмедексперти просять гроші на обладнання

Волинські судмедексперти просять гроші на обладнання
Волинське обласне бюро судово-медичної експертизи потребує нового обладнання, у тому числі – холодильників для зберігання біоматеріалів та тіл померлих.

Про це йшлося сьогодні, 25 січня, під час бюджетних слухань у Волиньраді, - повідомляє Волинська правда.

Очільник Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігор Жибак розповів, що морги та лабораторії області не достатньо оснащені обладнанням. Зокрема, бюро потребує понад 2 мільйони гривень на придбання найнеобхіднішого для його діяльності обладнання.

Так, за словами очільника установи, необхідно придбати газовий хроматограф для аналізу рідин (крові, зокрема), сухожарові шафи (повітряні стерилізатори), а також холодильники для зберігання біоматеріалів.

«Я вже не кажу про холодильники для зберігання тіл померлих. Такий холодильник є в Ковелі і є тут, в Луцьку, але він вже іржавий. Більше того, він з’їдає половину світла з усього бюро», – сказав головний волинський судмедексперт.

До слова, за його інформацією, в установах Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи за 2017 рік зробили 1800 розтинів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: морг, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Нєх загонять колишнє приміщення моргу на вул. І. Франка - будуть гроші...
Відповісти
Вибір редактора
Моніторинг та техногенна безпека: що дасть лучанам «Безпечне місто»
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стиль дизайну київської станції могли поцупити у луцького художника
25 січень, 21:52
Волинські упівці щомісяця отримуватимуть по 200 гривень
25 січень, 21:37
Волинські судмедексперти просять гроші на обладнання
25 січень, 21:15
У «ПортCity» – великий обмін*
25 січень, 21:01
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 26 січня
25 січень, 20:00
Схожі новини
Назвали рейтинг луцьких вишів за рівнем абітурієнтів Назвали рейтинг луцьких вишів за рівнем абітурієнтів
Сьогодні, 05:17
У Луцьку – аварія біля ПАККО на Ковельській У Луцьку – аварія біля ПАККО на Ковельській
25 січень, 22:00
День пам’яті Героїв Крут у Луцьку: перелік заходів День пам’яті Героїв Крут у Луцьку: перелік заходів
25 січень, 17:25
«Люди бояться»: чому в Луцьку потрібне «Безпечне місто» «Люди бояться»: чому в Луцьку потрібне «Безпечне місто»
25 січень, 11:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ряба Вош»: як луцька майстриня створює надзвичайні горнятка в бабусиній кухні
25 січень, 10:02
 3
На Волині дві сестри-сироти отримали житло
25 січень, 13:20
 2
«Коли йде мова про захист себе, то депутати більш щедрі», - Д'яченко
25 січень, 12:29
 1
Волинському атовцю встановлять меморіальну дошку
25 січень, 11:47
 1
«Люди бояться»: чому в Луцьку потрібне «Безпечне місто»
25 січень, 11:35
 1
Медіа
відео
1/8