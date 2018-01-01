Волинські судмедексперти просять гроші на обладнання
25 січень, 21:15
Волинське обласне бюро судово-медичної експертизи потребує нового обладнання, у тому числі – холодильників для зберігання біоматеріалів та тіл померлих.
Про це йшлося сьогодні, 25 січня, під час бюджетних слухань у Волиньраді, - повідомляє Волинська правда.
Очільник Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігор Жибак розповів, що морги та лабораторії області не достатньо оснащені обладнанням. Зокрема, бюро потребує понад 2 мільйони гривень на придбання найнеобхіднішого для його діяльності обладнання.
Так, за словами очільника установи, необхідно придбати газовий хроматограф для аналізу рідин (крові, зокрема), сухожарові шафи (повітряні стерилізатори), а також холодильники для зберігання біоматеріалів.
«Я вже не кажу про холодильники для зберігання тіл померлих. Такий холодильник є в Ковелі і є тут, в Луцьку, але він вже іржавий. Більше того, він з’їдає половину світла з усього бюро», – сказав головний волинський судмедексперт.
До слова, за його інформацією, в установах Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи за 2017 рік зробили 1800 розтинів.
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Про це йшлося сьогодні, 25 січня, під час бюджетних слухань у Волиньраді, - повідомляє Волинська правда.
Очільник Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігор Жибак розповів, що морги та лабораторії області не достатньо оснащені обладнанням. Зокрема, бюро потребує понад 2 мільйони гривень на придбання найнеобхіднішого для його діяльності обладнання.
Так, за словами очільника установи, необхідно придбати газовий хроматограф для аналізу рідин (крові, зокрема), сухожарові шафи (повітряні стерилізатори), а також холодильники для зберігання біоматеріалів.
«Я вже не кажу про холодильники для зберігання тіл померлих. Такий холодильник є в Ковелі і є тут, в Луцьку, але він вже іржавий. Більше того, він з’їдає половину світла з усього бюро», – сказав головний волинський судмедексперт.
До слова, за його інформацією, в установах Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи за 2017 рік зробили 1800 розтинів.
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Коментарі 1
Нєх загонять колишнє приміщення моргу на вул. І. Франка - будуть гроші...
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