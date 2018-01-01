Волинські судмедексперти просять гроші на обладнання





Про це йшлося сьогодні, 25 січня, під час бюджетних слухань у Волиньраді, - повідомляє



Очільник Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігор Жибак розповів, що морги та лабораторії області не достатньо оснащені обладнанням. Зокрема, бюро потребує понад 2 мільйони гривень на придбання найнеобхіднішого для його діяльності обладнання.



Так, за словами очільника установи, необхідно придбати газовий хроматограф для аналізу рідин (крові, зокрема), сухожарові шафи (повітряні стерилізатори), а також холодильники для зберігання біоматеріалів.



«Я вже не кажу про холодильники для зберігання тіл померлих. Такий холодильник є в Ковелі і є тут, в Луцьку, але він вже іржавий. Більше того, він з’їдає половину світла з усього бюро», – сказав головний волинський судмедексперт.



До слова, за його інформацією, в установах Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи за 2017 рік зробили 1800 розтинів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинське обласне бюро судово-медичної експертизи потребує нового обладнання, у тому числі – холодильників для зберігання біоматеріалів та тіл померлих.Про це йшлося сьогодні, 25 січня, під час бюджетних слухань у Волиньраді, - повідомляє Волинська правда Очільник Волинського обласного бюро судово-медичної експертизирозповів, що морги та лабораторії області не достатньо оснащені обладнанням. Зокрема, бюро потребує понад 2 мільйони гривень на придбання найнеобхіднішого для його діяльності обладнання.Так, за словами очільника установи, необхідно придбати газовий хроматограф для аналізу рідин (крові, зокрема), сухожарові шафи (повітряні стерилізатори), а також холодильники для зберігання біоматеріалів.«Я вже не кажу про холодильники для зберігання тіл померлих. Такий холодильник є в Ковелі і є тут, в Луцьку, але він вже іржавий. Більше того, він з’їдає половину світла з усього бюро», – сказав головний волинський судмедексперт.До слова, за його інформацією, в установах Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи за 2017 рік зробили 1800 розтинів.

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