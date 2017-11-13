Повідомили, хто може очолити санаторій «Лісова пісня»

Руслана Дибель.



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Питання обговорювалось сьогодні, 26 січня, під час засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників, підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.



Очолювати підприємство виявила бажання лише одна претендентка, нині в.о. директора оздоровниці, заслужений лікар України Руслана Дибель. Попередньо вона працювала заступником директора санаторію з медичної частини.



"Лісова пісня" мені дужке близька і рідна. Знаю увесь комплекс проблем санаторію і бачу шляхи їх вирішення", - сказала на початку співбесіди Руслана Дибель членам конкурсної комісії. Вона розповіла, що після того, коли була призначена в.о. директора, в оздоровниці поліпшилися економічні показники, був проведений ремонт котельні та промивання опалювальної системи. У планах колективу - реконструкція пляжу, поліпшення благоустрою території, ремонти окремих відділень. Наразі, вже виготовлено проектно-кошторисну документацію для реалізації цих намірів.



Санаторій знаходиться в переліку закладів, які можуть надавати реабілітаційні послуги. Вже є документальні підтвердження щодо якостей мінеральної води, яку можна добувати зі свердловини на території санаторію. Руслана Дибель запевняє, що ця вода за своїми властивостями не відрізняється від мінеральної води, яку добувають в Моршині.



Заступник голови ОДА Світлана Мишковець поцікавилася планами Руслани Дибель щодо участі "Лісової пісні" у міжнародних проектах для залучення позабюджетних коштів.



Претендентка на керівництво оздоровницею відповіла, що є такі наміри і певні напрацювання. Нещодавно делегація із санаторію побувала в Литві, де вивчала досвід роботи аналогічних закладів.



Крім того, вона висловила бажання, аби до санаторію "Лісова пісня" більш прихильною була обласна комісія з відбору проектів до участі у фінансуванні з Державного фонду регіонального розвитку.



Перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик запитував про спвпрацю санаторію з ветеранами АТО. Русла Дибель розповіла, що волинський санаторій - один з небагатьох в Україні, який надає реабілітаційні послуги воїнам АТО.



За результатми голосування, яке, згідно з Положенням, відбувалося у закритому режимі, комісія рекомендувала укласти контракт з Русланою Дибель на посаду директора санаторію "Лісова пісня".



Наразі готується відповідний проект рішення сесії обласної ради, який попередньо розглядатими майнова комісія. З терміном дії контракту депутати визначатимуться на сесії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Санаторій «Лісова пісня» може очолити заслужений лікар УкраїниПро це йдеться на сайті Волинської обласної ради.Питання обговорювалось сьогодні, 26 січня, під час засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників, підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.Очолювати підприємство виявила бажання лише одна претендентка, нині в.о. директора оздоровниці, заслужений лікар України Руслана Дибель. Попередньо вона працювала заступником директора санаторію з медичної частини."Лісова пісня" мені дужке близька і рідна. Знаю увесь комплекс проблем санаторію і бачу шляхи їх вирішення", - сказала на початку співбесіди Руслана Дибель членам конкурсної комісії. Вона розповіла, що після того, коли була призначена в.о. директора, в оздоровниці поліпшилися економічні показники, був проведений ремонт котельні та промивання опалювальної системи. У планах колективу - реконструкція пляжу, поліпшення благоустрою території, ремонти окремих відділень. Наразі, вже виготовлено проектно-кошторисну документацію для реалізації цих намірів.Санаторій знаходиться в переліку закладів, які можуть надавати реабілітаційні послуги. Вже є документальні підтвердження щодо якостей мінеральної води, яку можна добувати зі свердловини на території санаторію. Руслана Дибель запевняє, що ця вода за своїми властивостями не відрізняється від мінеральної води, яку добувають в Моршині.Заступник голови ОДАпоцікавилася планами Руслани Дибель щодо участі "Лісової пісні" у міжнародних проектах для залучення позабюджетних коштів.Претендентка на керівництво оздоровницею відповіла, що є такі наміри і певні напрацювання. Нещодавно делегація із санаторію побувала в Литві, де вивчала досвід роботи аналогічних закладів.Крім того, вона висловила бажання, аби до санаторію "Лісова пісня" більш прихильною була обласна комісія з відбору проектів до участі у фінансуванні з Державного фонду регіонального розвитку.Перший заступник голови обласної радизапитував про спвпрацю санаторію з ветеранами АТО. Русла Дибель розповіла, що волинський санаторій - один з небагатьох в Україні, який надає реабілітаційні послуги воїнам АТО.За результатми голосування, яке, згідно з Положенням, відбувалося у закритому режимі, комісія рекомендувала укласти контракт з Русланою Дибель на посаду директора санаторію "Лісова пісня".Наразі готується відповідний проект рішення сесії обласної ради, який попередньо розглядатими майнова комісія. З терміном дії контракту депутати визначатимуться на сесії.

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