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«Срочно надо гєнєратори»: шахраї намагалися «розвести» волинського підприємця

«Срочно надо гєнєратори»: шахраї намагалися «розвести» волинського підприємця
Володимир-волинському підприємцю Андрію Кандибі телефонували шахраї та просили терміново надіслати гроші на генератори нібито на потреби військових.

Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook.

У мережу Кандиба виклав номер, з якого телефонували, та нагадав, що такий тип шахрайства неодноразово описували у Facebook.

Подаємо його допис без змін та правок:

«+380931522540.
Знайомтесь, це Васілій Петровіч із невнятного міста. Васілій працювати не хоче, він любить розводити " на лоха" по телефону.
У Васілія 22дівізіон непонятно якої частини знову під абстрелом і срочна надо гєнєратори.
( Такий тип шахрайства неодноразово описували у фб)
ВАСІЛІЙ хоче 22130 гривень йому на счет, бо Васілій "памошнік". Васілій навіть гатов скинути реквізити свого таваріща на оплату. Нажаль розмову не викладу сюди, присутня ненормативна лексика другої частини телрозмови від мене. ( В цілях виховання )
Васілій не розтєрявся і почав атвечать так же.
В мене три питання, аткуда у Васілія мій телефон? аткуда Васілій знає мої особисті дані? І третє - якого біса так розводити.... І чи Васілій шас не ікає, Су...........Ка.......»

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Теги: шахраї, телефон, Володимир-Волинський
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Коментарі 1
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Вася ще новачок в цій справі, хай повчиться в Діми Сандалова з самооборони :)... всьо на фпронт, колеса, картоха і т.д.
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