У Ківерцях біля адмінбудівлі замість пандуса – ковзанка

У Ківерцях просять облаштувати пандус біля будівлі на вулиці Шевченка.Про це на своїй сторінці у Facebook написалаНа пандусі, що біля будівлі на вулиці Шевченка, 6 утворилася ковзанка. А все томц, що з системи опалення конденсат капає не на дах, а на пандус.У будівлі розташовані приміщення виконавчої служби, державний нотаріус, РАЦС, соціальна служба з питань молоді."Виникає питання, як людина на інвалідному візку чи мама з дитячим візочком туди зайде? Просимо провести відповідну роботу щодо облаштування пандуса та усунення недоліків, щоб безпечно користуватися ним", - йдеться у дописі.За її словами, ГО «Тивер» обгородила цей пандус маркувальною стрічкою.