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У Ківерцях біля адмінбудівлі замість пандуса – ковзанка

У Ківерцях біля адмінбудівлі замість пандуса – ковзанка
У Ківерцях просять облаштувати пандус біля будівлі на вулиці Шевченка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Анастасія Дем'янчук.

На пандусі, що біля будівлі на вулиці Шевченка, 6 утворилася ковзанка. А все томц, що з системи опалення конденсат капає не на дах, а на пандус.

У будівлі розташовані приміщення виконавчої служби, державний нотаріус, РАЦС, соціальна служба з питань молоді.

"Виникає питання, як людина на інвалідному візку чи мама з дитячим візочком туди зайде? Просимо провести відповідну роботу щодо облаштування пандуса та усунення недоліків, щоб безпечно користуватися ним", - йдеться у дописі.

За її словами, ГО «Тивер» обгородила цей пандус маркувальною стрічкою.

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Теги: Ківерці, пандус, проблема
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