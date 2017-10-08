У Ківерцях біля адмінбудівлі замість пандуса – ковзанка
Сьогодні, 03:48
У Ківерцях просять облаштувати пандус біля будівлі на вулиці Шевченка.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Анастасія Дем'янчук.
На пандусі, що біля будівлі на вулиці Шевченка, 6 утворилася ковзанка. А все томц, що з системи опалення конденсат капає не на дах, а на пандус.
У будівлі розташовані приміщення виконавчої служби, державний нотаріус, РАЦС, соціальна служба з питань молоді.
"Виникає питання, як людина на інвалідному візку чи мама з дитячим візочком туди зайде? Просимо провести відповідну роботу щодо облаштування пандуса та усунення недоліків, щоб безпечно користуватися ним", - йдеться у дописі.
За її словами, ГО «Тивер» обгородила цей пандус маркувальною стрічкою.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала Анастасія Дем'янчук.
На пандусі, що біля будівлі на вулиці Шевченка, 6 утворилася ковзанка. А все томц, що з системи опалення конденсат капає не на дах, а на пандус.
У будівлі розташовані приміщення виконавчої служби, державний нотаріус, РАЦС, соціальна служба з питань молоді.
"Виникає питання, як людина на інвалідному візку чи мама з дитячим візочком туди зайде? Просимо провести відповідну роботу щодо облаштування пандуса та усунення недоліків, щоб безпечно користуватися ним", - йдеться у дописі.
За її словами, ГО «Тивер» обгородила цей пандус маркувальною стрічкою.
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