Маленькі волиняни навчилися фінансовій грамотності разом з ЮніорБанком*

ЮніорБанк пропонує дітям цікаві та пізнавальні заходи, під час яких малеча може зсередини побачити роботу ПриватБанку, дізнатися багато корисного про гроші та навчитись їх правильно використовувати. Упродовж року більш ніж шість тисяч маленьких волинян навчилися фінансової грамотності разом з ЮніорБанком.Сучасні діти, маючи необмежений доступ до Інтернету та новітніх технологій, дуже вимогливі до інформації та знань. Більшість із них не обмежується шкільними уроками, а відвідує різноманітні позакласні заняття.Для такої допитливої молоді у ПриватБанку діє ЮніорБанк - освітня програма фінансової грамотності. Тренери проводять для дітей веселі екскурсії відділеннями ПриватБанку, уроки фінансової грамотності у школах, навчають їх сучасним банківським технологіям та цікавинкам у світі фінансів. Окрім того, для юніорів діє Бізнес-Школа, де маленьких відвідувачів вчать, як досягти своїх мрій та створити власний бізнес-проект.Заходи ЮніорБанку користуються заслуженою популярністю серед малечі та її батьків. Так, упродовж 2017 року на Волині фінансовій грамотності навчили більш ніж 6 тисяч дітей. Зокрема, 3200 з них відвідали відділення банку під час екскурсій. Іще 1800 навчилися виконувати всі необхідні банківські операції через додаток Privat24.“Діти сьогодні активно користуються грошима: як готівкою, так і Картками Юніора. Важливо, щоб вони розуміли, що таке гроші, де вони беруться, яка роль банку в житті людини і держави. Усе це тренери ЮніорБанку розповідають їм у цікавій ігровій формі, показують фінансову установу зсередини, спілкуються зі школярами, як із дорослими клієнтами”, - розповіла керівник напрямку ЮніорБанк на ВолиніДо слова, на екскурсію до ПриватБанку можуть записатися всі охочі діти. Участь у них безкоштовна, а зареєструватися можна на сайті ЮніорБанку або в будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині.