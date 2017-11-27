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На Харківщині перекинувся автобус з пасажирами

На Харківщині перекинувся автобус з пасажирами
У Харківській області, на автошляху Чугуїв-Мілове, перекинувся рейсовий автобус.

В результаті події постраждали четверо осіб віком від 14 до 49 років, - інформує прес-служба ГУНП України в Харківській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 7:45 на автошляху Чугуїв-Мілове. Всього в автобусі перебувало 12 пасажирів.

За попередніми даними, 64-річний водій не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та допустив перекидання транспортного засобу. У результаті ДТП 35-річна пассажирка отримала струс головного мозку, троє осіб – забиття різних частин тіла. Решта пасажирів та водій автобусу не постраждали.

Обставини аварії з’ясовуються.

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Теги: аварія, Харківщина, автобус
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