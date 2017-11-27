На Харківщині перекинувся автобус з пасажирами





В результаті події постраждали четверо осіб віком від 14 до 49 років, - інформує



Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 7:45 на автошляху Чугуїв-Мілове. Всього в автобусі перебувало 12 пасажирів.



За попередніми даними, 64-річний водій не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та допустив перекидання транспортного засобу. У результаті ДТП 35-річна пассажирка отримала струс головного мозку, троє осіб – забиття різних частин тіла. Решта пасажирів та водій автобусу не постраждали.



Обставини аварії з’ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харківській області, на автошляху Чугуїв-Мілове, перекинувся рейсовий автобус.В результаті події постраждали четверо осіб віком від 14 до 49 років, - інформує прес-служба ГУНП України в Харківській області.Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 7:45 на автошляху Чугуїв-Мілове. Всього в автобусі перебувало 12 пасажирів.За попередніми даними, 64-річний водій не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та допустив перекидання транспортного засобу. У результаті ДТП 35-річна пассажирка отримала струс головного мозку, троє осіб – забиття різних частин тіла. Решта пасажирів та водій автобусу не постраждали.Обставини аварії з’ясовуються.

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