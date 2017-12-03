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На Волині автобус збив неповнолітню

На Волині автобус збив неповнолітню
Автобус «Луцьк-Рожище» збив дівчину, яка йшла біля дороги.

ДТП сталася у середу, 31 січня, близько 20:20, - пише Район.Рожище.

Водій, керуючи маршруткою сполученням «Луцьк-Рожище», їхав вулицею Мазепи зі сторони Копачівки. Під'їжджаючи до зупинки, не побачив дівчину, яка йшла узбіччям дороги, та зачепила її бічною стороною автобуса.

Потерпілою виявилася 17-річна місцева мешканка. Неповнолітня отримала травми, проте її не госпіталізували.

На водія склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 124 КУпАП.

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Теги: аварія, Рожище
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