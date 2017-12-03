На Волині автобус збив неповнолітню
Сьогодні, 16:30
Автобус «Луцьк-Рожище» збив дівчину, яка йшла біля дороги.
ДТП сталася у середу, 31 січня, близько 20:20, - пише Район.Рожище.
Водій, керуючи маршруткою сполученням «Луцьк-Рожище», їхав вулицею Мазепи зі сторони Копачівки. Під'їжджаючи до зупинки, не побачив дівчину, яка йшла узбіччям дороги, та зачепила її бічною стороною автобуса.
Потерпілою виявилася 17-річна місцева мешканка. Неповнолітня отримала травми, проте її не госпіталізували.
На водія склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 124 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
ДТП сталася у середу, 31 січня, близько 20:20, - пише Район.Рожище.
Водій, керуючи маршруткою сполученням «Луцьк-Рожище», їхав вулицею Мазепи зі сторони Копачівки. Під'їжджаючи до зупинки, не побачив дівчину, яка йшла узбіччям дороги, та зачепила її бічною стороною автобуса.
Потерпілою виявилася 17-річна місцева мешканка. Неповнолітня отримала травми, проте її не госпіталізували.
На водія склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 124 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Львівщині чоловік намагався себе підпалити в банку
Сьогодні, 17:01
На Волині автобус збив неповнолітню
Сьогодні, 16:30
На Волині судитимуть банду наркоторговців
Сьогодні, 16:18
Волиняни перекрили міжнародну трасу
Сьогодні, 16:11
Медіа