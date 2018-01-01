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Якби «Ксену - принцесу-воїна» знімали в Україні: хто виконає головні ролі

Якби «Ксену - принцесу-воїна» знімали в Україні: хто виконає головні ролі
Журналісти підготували жартівливу добірку виконавців головних ролей у серіалі «Ксена – принцеса-воїн», якби його знімали в Україні.

Про це пише Бджола.

У далекому 1995 році, ймовірно, не було такої людини, котра б не дивилася «Ксену - принцесу-воїна».

«Так от, ми вирішили на хвильку припустити, що відважна Ксена живе в нас, в Україні. Хто б зіграв роль легендарної завойовниці?» - йдеться у повідомленні.

Ксена – Руслана

Якби «Ксену - принцесу-воїна» знімали в Україні: хто виконає головні ролі


Геркулес - Олег Винник

Якби «Ксену - принцесу-воїна» знімали в Україні: хто виконає головні ролі


Афродіта - Таня Татарченко

Якби «Ксену - принцесу-воїна» знімали в Україні: хто виконає головні ролі


Арес - Микита Вакулюк

Якби «Ксену - принцесу-воїна» знімали в Україні: хто виконає головні ролі


Джоксер - В'ячеслав Соломка

Якби «Ксену - принцесу-воїна» знімали в Україні: хто виконає головні ролі


Габріель - Леся Нікітюк

Якби «Ксену - принцесу-воїна» знімали в Україні: хто виконає головні ролі


Автолік - Олександр Стоянов

Якби «Ксену - принцесу-воїна» знімали в Україні: хто виконає головні ролі


Гера - Ольга Герасим'юк

Якби «Ксену - принцесу-воїна» знімали в Україні: хто виконає головні ролі


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Теги: цікаво
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Коментарі 1
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Арес - Микита Вакулюк
Це тільки я побачив порівняння мужика з під**ом
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