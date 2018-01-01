Якби «Ксену - принцесу-воїна» знімали в Україні: хто виконає головні ролі





Про це пише



У далекому 1995 році, ймовірно, не було такої людини, котра б не дивилася «Ксену - принцесу-воїна».



«Так от, ми вирішили на хвильку припустити, що відважна Ксена живе в нас, в Україні. Хто б зіграв роль легендарної завойовниці?» - йдеться у повідомленні.



Ксена – Руслана







Геркулес - Олег Винник







Афродіта - Таня Татарченко







Арес - Микита Вакулюк







Джоксер - В'ячеслав Соломка







Габріель - Леся Нікітюк







Автолік - Олександр Стоянов







Гера - Ольга Герасим'юк







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