Якби «Ксену - принцесу-воїна» знімали в Україні: хто виконає головні ролі
Сьогодні, 03:40
Журналісти підготували жартівливу добірку виконавців головних ролей у серіалі «Ксена – принцеса-воїн», якби його знімали в Україні.
Про це пише Бджола.
У далекому 1995 році, ймовірно, не було такої людини, котра б не дивилася «Ксену - принцесу-воїна».
«Так от, ми вирішили на хвильку припустити, що відважна Ксена живе в нас, в Україні. Хто б зіграв роль легендарної завойовниці?» - йдеться у повідомленні.
Ксена – Руслана
Геркулес - Олег Винник
Афродіта - Таня Татарченко
Арес - Микита Вакулюк
Джоксер - В'ячеслав Соломка
Габріель - Леся Нікітюк
Автолік - Олександр Стоянов
Гера - Ольга Герасим'юк
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Про це пише Бджола.
У далекому 1995 році, ймовірно, не було такої людини, котра б не дивилася «Ксену - принцесу-воїна».
«Так от, ми вирішили на хвильку припустити, що відважна Ксена живе в нас, в Україні. Хто б зіграв роль легендарної завойовниці?» - йдеться у повідомленні.
Ксена – Руслана
Геркулес - Олег Винник
Афродіта - Таня Татарченко
Арес - Микита Вакулюк
Джоксер - В'ячеслав Соломка
Габріель - Леся Нікітюк
Автолік - Олександр Стоянов
Гера - Ольга Герасим'юк
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Коментарі 1
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