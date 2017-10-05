Обличчям Prada стала українка

Паша Гаруля знялася в новій рекламній кампанії весняно-літньої колекції модного дому Prada.



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Нову рекламну кампанію Prada під назвою Real Life Comix стилізовано під комікси, оскільки речі з нової колекції прикрашені веселими принтами, створеними дев’ятьма художницями.



Знімав рекламну кампанію відомий фотограф Віллі Вандерперре. Місцем зйомки стали сонячні вулиці Лос-Анджелеса.







Це не перша співпраця Паші Гарулі з брендом. Восени 2017 року модель брала участь у показі Prada у Мілані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-річна українська модельзнялася в новій рекламній кампанії весняно-літньої колекції модного дому Prada.Про це повідомляє Укрінформ Нову рекламну кампанію Prada під назвою Real Life Comix стилізовано під комікси, оскільки речі з нової колекції прикрашені веселими принтами, створеними дев’ятьма художницями.Знімав рекламну кампанію відомий фотограф. Місцем зйомки стали сонячні вулиці Лос-Анджелеса.Це не перша співпраця Паші Гарулі з брендом. Восени 2017 року модель брала участь у показі Prada у Мілані.

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