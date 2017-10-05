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Обличчям Prada стала українка

Обличчям Prada стала українка
18-річна українська модель Паша Гаруля знялася в новій рекламній кампанії весняно-літньої колекції модного дому Prada.

Про це повідомляє Укрінформ.

Нову рекламну кампанію Prada під назвою Real Life Comix стилізовано під комікси, оскільки речі з нової колекції прикрашені веселими принтами, створеними дев’ятьма художницями.

Знімав рекламну кампанію відомий фотограф Віллі Вандерперре. Місцем зйомки стали сонячні вулиці Лос-Анджелеса.



Це не перша співпраця Паші Гарулі з брендом. Восени 2017 року модель брала участь у показі Prada у Мілані.

Обличчям Prada стала українка
Обличчям Prada стала українка
Обличчям Prada стала українка

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Теги: мода
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