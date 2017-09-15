У ресторації «Брама» - вечірні знижки*
Сьогодні, 17:45
У ресторації «Брама» - неймовірна акція. Відтепер пізні вечері стануть на 30% доступнішими.
Щодня з 21 години у ресторації «Брама» діє знижка -30% на буфетне меню. Тож усі, хто затримується на роботі, або ж любить пізні вечері можуть посмакувати смачними стравами за вигідними цінами.
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Щодня з 21 години у ресторації «Брама» діє знижка -30% на буфетне меню. Тож усі, хто затримується на роботі, або ж любить пізні вечері можуть посмакувати смачними стравами за вигідними цінами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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