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У ресторації «Брама» - вечірні знижки*

У ресторації «Брама» - вечірні знижки*
У ресторації «Брама» - неймовірна акція. Відтепер пізні вечері стануть на 30% доступнішими.

Щодня з 21 години у ресторації «Брама» діє знижка -30% на буфетне меню. Тож усі, хто затримується на роботі, або ж любить пізні вечері можуть посмакувати смачними стравами за вигідними цінами.

У ресторації «Брама» - вечірні знижки*

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Теги: «Брама», вечеря, ресторація, знижки
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