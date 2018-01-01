Мріє побачити море та дельфінів: у доньки загиблого волинянина – День народження





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Богдана Смолярчук святкуватиме свій 7-й День народження. Вона – донька загиблого Героя Василя Смолярчука, який 19 січня 2015-го загинув під час оборони аеропорту Донецька. Група, у складі якої був Василь, мала завданням доставити до нового терміналу зенітну установку, яка була необхідна для зачистки верхніх поверхів будівлі від терористів. В умовах обмеженої видимості та безперервних гранатометних обстрілів МТ-ЛБ згорів цілком. Після вибуху та утворення завалів у новому терміналі аеропорту доля Василя була невідомою.Через місяць тіло вдалося вивезти із ДАП разом з іншими тілами. Впізнаний за експертизою ДНК.



Його донечці Богданці на той час було лише 3 рочки. Вона пам’ятає доброго ніжного, усміхненого татка. Шкодує, що він не може сьогодні бути поруч, захистити її, підказати як правильно поступити у тих чи інших життєвих моментах, порадіти її успіхам, завести до школи… Але дівчинка, не по-дитячому, розуміє, що її тато ризикував життям заради них з мамою, заради всіх українців.



І сьогодні, вона вважає найбільшою своєю мрією – аби в Україні запанував довгоочікуваний мир і більше ніколи не було війни.



Богдана хоче бути достойною донечкою татка Героя, намагається добре навчатися, хоча вона лише у 1-му класі. Улюбленими предметами називає математику, образотворче мистецтво, трудове навчання.



Дівчинка свідомо заявляє, що Україна – це її батьківщина! Тут вона народилася, виросла, ходить до школи, навчається рідній мові. Саме в цій країні її найкращі рідні та справжні друзі.

Наша іменинниця є дуже активною, вважає, що має типові для свого віку захоплення – це танці, особливо отримує задоволення від хіп-хопу. Але у майбутньому мріє стати лікарем.



Дякуючи волонтерам, мала змогу познайомитися із унікальним життям та побутом Карпат. Запам’яталися поїздки до Львова та Києва. Одна з мрій дівчинки – поїхати на море та побачити там дельфінів. Ще ніколи не була за кордоном, тому цікаво побувати у будь-якій країні. Богданка любить дивитися мультики. Її улюблені – «Фіксікі» та «Лунтік». Хотіла б побувати на концерті улюбленої співачки Тіни Кароль.



Попри юний вік, Богданка намагається в міру власних сил підтримувати маму морально, допомагати їй у всьому, тому, що вона її дуже любить. Дівчинка завжди прибирає за собою, миє посуд. Зазвичай спішить додому потішитися улюбленим папужкою «Грішою». Ще їй дуже подобаються хом’ячки.

Дівчинка багато розповідає про свою бабусю Тому, вважає її у своєму житті найбільшим авторитетом.



Мама Богданки Тетяна каже, що не завжди вистачає коштів на саме необхідне, адже донечка підростає, ростуть і потреби, потрібен одяг та взуття. Бажаючі задля цього зможуть зв’язатися з нашими координаторами.



Окрім того, сім’я не проти отримання допомоги (картка – в приват) та вітальних листівок (адреса – в приват).



Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:



Інформація для благодійників: Богдана Смолярчук – 7 років (08.02.2011). Ріст – 125. Розмір взуття – 34-35.



Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.



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