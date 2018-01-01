На Львівщині перекинувся автобус з футболістами
Сьогодні, 00:05
У Кам'янко-Бузькому району Львівської області перекинувся автобус із аматорською футбольною командою "Малинськ" Рівненської області.
ДТП сталася внаслідок негоди між селами Дідилів і Банюни. За інформацією правоохоронців, під час ДТП ніхто не постраждав.
Як зазначається, ДТП сталася близько 18:30.
ечниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій зазначила, що ДТП сталася на небезпечному повороті між селами. "Водій не врахував дорожніх умов і не обрав безпечної швидкості, через що на повороті автобус почало нести. Водій зачепив відбійник і вже зупинився, однак автобус не встояв і перевернувся на бік, з'їхавши у кювет", – заявила вона.
В автобусі було 20 членів футбольної команди "Малинськ" та водій, які поверталися із тренування у бік Рівного.
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ДТП сталася внаслідок негоди між селами Дідилів і Банюни. За інформацією правоохоронців, під час ДТП ніхто не постраждав.
Як зазначається, ДТП сталася близько 18:30.
ечниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій зазначила, що ДТП сталася на небезпечному повороті між селами. "Водій не врахував дорожніх умов і не обрав безпечної швидкості, через що на повороті автобус почало нести. Водій зачепив відбійник і вже зупинився, однак автобус не встояв і перевернувся на бік, з'їхавши у кювет", – заявила вона.
В автобусі було 20 членів футбольної команди "Малинськ" та водій, які поверталися із тренування у бік Рівного.
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