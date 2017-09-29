У Луцьку - автопробіг власників авто на єврономерах. ФОТО
Сьогодні, 13:49
У Луцьку десятки власників автомобілів на єврономерах збираються для пробігу.
Акція має розпочатися 4 лютого о 14:00.
З 13:00 машини з'їжджаються до парковки біля гіпермаркету "Епіцентр", звідки й має розпочатися пробіг. Маршрут пролягатиме до Київського майдану.
Загалом участь у пробізі беруть приблизно три сотні авто.
Нагадаємо, у власників автомобілів на єврономерах є дві вимоги до влади:
1. переглянути закон і дозволити їм вільно їздити на машинах з іноземними номерами протягом року за помірну плату;
2. змінити умови розмитнення авто, яке дозволить зробити автомобілі з-за кордону доступнішими для українців.
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Акція має розпочатися 4 лютого о 14:00.
З 13:00 машини з'їжджаються до парковки біля гіпермаркету "Епіцентр", звідки й має розпочатися пробіг. Маршрут пролягатиме до Київського майдану.
Загалом участь у пробізі беруть приблизно три сотні авто.
Нагадаємо, у власників автомобілів на єврономерах є дві вимоги до влади:
1. переглянути закон і дозволити їм вільно їздити на машинах з іноземними номерами протягом року за помірну плату;
2. змінити умови розмитнення авто, яке дозволить зробити автомобілі з-за кордону доступнішими для українців.
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Коментарі 28
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А порушується правила більше на Укр. Номерах водії, які елементарно ввімкнути сигнал повороту не можуть, які не вміють паркуватися, не дотримуються дистанції, причому тут номери, тут люди свині.
Саме смішно, те що ці жаби впершу чергу почнуть купувати автомобілі, коли ці хлопці відстоять право українського народу їздити на доступному автомобілі.
А порушується правила більше на Укр. Номерах водії, які елементарно ввімкнути сигнал повороту не можуть, які не вміють паркуватися, не дотримуються дистанції, причому тут номери.
!!!
Вони хочуть узаконити свої авто, щоб була реєстрація і не було б блях.
Друге - більшість авто на бляхах по всім параметрам кращі ніж ті (в першу чергу по ціні) які випускають(ли) в Україні!!!
Кожен день ізжу і ті евро творять такі "чудеса" - мабуть посивію.
Ті водії будуть давати в держ.фонд більше ніж ти одне з одним приморочне обсуждаюче тут.
Поха тільки на словах діло, а на ділі звичайний барига який ганяє тачки і все