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У Луцьку - автопробіг власників авто на єврономерах. ФОТО

У Луцьку - автопробіг власників авто на єврономерах. ФОТО
У Луцьку десятки власників автомобілів на єврономерах збираються для пробігу.

Акція має розпочатися 4 лютого о 14:00.

З 13:00 машини з'їжджаються до парковки біля гіпермаркету "Епіцентр", звідки й має розпочатися пробіг. Маршрут пролягатиме до Київського майдану.

Загалом участь у пробізі беруть приблизно три сотні авто.

Нагадаємо, у власників автомобілів на єврономерах є дві вимоги до влади:

1. переглянути закон і дозволити їм вільно їздити на машинах з іноземними номерами протягом року за помірну плату;

2. змінити умови розмитнення авто, яке дозволить зробити автомобілі з-за кордону доступнішими для українців.

У Луцьку - автопробіг власників авто на єврономерах. ФОТО
У Луцьку - автопробіг власників авто на єврономерах. ФОТО
У Луцьку - автопробіг власників авто на єврономерах. ФОТО

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Теги: автопробіг, авто на єврономерах
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Коментарі 28
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То скільки сьогодні аварій буде???))) нє фіг чим зайнятись пробки робити по Луцьку
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Скачіть, бо хто не скаче, той...
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Халявщики,які вимагають субсидії.
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Поха, що ж ти оголошення не написав що платиш по 350 грн. за участь! Було б більше 100 автомобілів.
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Я на укр номерах. Але підтримую вас. Тількі дурні платять за розмитнення ті гроші які йдуть в карман порошенкові ітд ...
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Коли назбирає грошей на авто з українськими номерами, то знатиме її ціну, бережніше ставитиметься до неї. А то понаганяли 18 річні малолеткі тих євроблях і тільки спричиняють аварійні ситуації. Потрібно закривати цю лавочку бляхарів.
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То все що приїхало? Аж 20 машин? Навіть зрозуміло чому, бо то бариги, які ті машини женуть і лохам втюхують, це вони свій "бізнес" захищають, бо халяву явно вже почали прикривати.
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А де люди на ті авто гроші взяли вкрали чи що... Причини виникнення таких ситуацій, що людина хоче купити машину так само за гроші, які можливо відкласти за 2 роки а не за 10. Як Ви люди, жабою своєю не давитеся. І там багато людей,які ще встигли на війні за державу свою постояти. Які ж гнилі і жадні у нас люди, тільки. Саме смішно те, що як відстоять ті хлопці можливість купувати авто за нормальну ціну, всі хто тут стоне і жаліється в першу чергу скористаються нею. Свині
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Розігнати полішмаїв ,хай розмитнюють
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А де люди на ті машини гроші взяли, вкрали чи тільки Ви заробляєте їх працею. Тільки хочеться добитися того щоб ті гроші відкладати можна було не 10 років а 2.
А порушується правила більше на Укр. Номерах водії, які елементарно ввімкнути сигнал повороту не можуть, які не вміють паркуватися, не дотримуються дистанції, причому тут номери, тут люди свині.
Саме смішно, те що ці жаби впершу чергу почнуть купувати автомобілі, коли ці хлопці відстоять право українського народу їздити на доступному автомобілі.
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Українська жаба нікуди ніколи не пропаде!!! Я ж купив на українських номерах то хай і всі купують і так само як я баран переплачує!!!!!! Своїм дітям накраду так само як і собі, бо ж нормальним способом прості люди не мають можливості купити авто в нашій країні, то хай їздять маршруткою, раз не мають де вкрасти!!!!!
А порушується правила більше на Укр. Номерах водії, які елементарно ввімкнути сигнал повороту не можуть, які не вміють паркуватися, не дотримуються дистанції, причому тут номери.
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Шо то закінчився вже майдан шо почали писати за єврономери дурні перекривають дороги на яких правах хто ви такі щоб закривати головне кільце???
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Треба з головою дружити щоб аварій не було.Причому тут номера? А ТІ ЩО НА УКРАЇНСЬКИХ номерах, які тут пишуть,то хай жаба не давить.Заплатили великі гроші за укр.бляхи і бісяться.
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Мододці ! Тільки бачу Поха щось робить ! а ті що обсуждають , самі ні чого не зробили !
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Повивозьте ті зламки поляки литовці повикидали а ви тут доїжджаєте на тих зламках диму з вихлопної як з фабрики
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Ава́рия — разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ[1]
!!!
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Чи як було з п’яним водійом «мені похуй забирай машину всеодно не моя а литовська» нація в нас така легко прийшло легко пішло!!! Збив дівчину на пішоході втік похуй номера не наші розібрав на метал і нема винного
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Люди,в мене є незареєстрований ствол.Беріть своі теж,хто має і виходимо до Епіцентру будемо вимагати право на зброю,може заразом і постріляємо,візьмемо когось в заручники.А то для чого іі реєструвати,проходити різні не потрібні мед комісіі і т.д."Кожному украінцю-дешеву і доступну зброю!",чим ми,любителі зброі гірші за бляхаріа?(це те саме,що з єврономерами)
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Ти провокатор або дурень.
Вони хочуть узаконити свої авто, щоб була реєстрація і не було б блях.
Друге - більшість авто на бляхах по всім параметрам кращі ніж ті (в першу чергу по ціні) які випускають(ли) в Україні!!!
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Дивуюся - невже такі дурні як ти ще не повимирали!!!
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Вони не власники машин,а злочинці.
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Слухай дурень тут ти, почитай спочатку статтю а тоді пиши «переглянути закон і дозволити їм вільно їздити на машинах з іноземними номерами протягом року за помірну плату;»
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Коли пробіг на укрномерах?
Кожен день ізжу і ті евро творять такі "чудеса" - мабуть посивію.
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Кожен день їзджу і бачу як на наших номерах тупі водії не знаючи правил ще й наглі. В нас обеагліли водії бо немає нормальних прописаних законів і правил, ніхто не слідує за цим, всі це знають і користуються. Вот і вся проблема
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Які ж тупі і не розумні люди в нас!!! Навіть толком не розуміючи що хто хоче обісрали. Кончені
Ті водії будуть давати в держ.фонд більше ніж ти одне з одним приморочне обсуждаюче тут.
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Треба було приїхати і зробити фото Волинь Пост а не використовувати мої фото
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Не реально тримати авто в належному стані при такіх бюджетах. Просто треба бути реалістами і купувати авто по достатку. Рідко хто з євробляхарів купую авто дешеве в обслуговуванні і в номальному стані, бо в номальному стані авто буде в 2 рази більше ватрувати, тому беруть металолом не по достатку, а для пантів!
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Ваш Поха до цієї акції діла ніякого не має. І щоб ви собі знали він як звичайний барига поїхав по тачку в Литву. Кого кого а йому точно не потрібно Розмитнення! Його влаштовує така ситуація яка зараз є.
Поха тільки на словах діло, а на ділі звичайний барига який ганяє тачки і все
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