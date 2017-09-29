У Луцьку - автопробіг власників авто на єврономерах. ФОТО

У Луцьку десятки власників автомобілів на єврономерах збираються для пробігу.Акція має розпочатися 4 лютого о 14:00.З 13:00 машини з'їжджаються до парковки біля гіпермаркету "Епіцентр", звідки й має розпочатися пробіг. Маршрут пролягатиме до Київського майдану.Загалом участь у пробізі беруть приблизно три сотні авто.Нагадаємо, у власників автомобілів на єврономерах є дві вимоги до влади:1. переглянути закон і дозволити їм вільно їздити на машинах з іноземними номерами протягом року за помірну плату;2. змінити умови розмитнення авто, яке дозволить зробити автомобілі з-за кордону доступнішими для українців.