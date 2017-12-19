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В Україні запрацював реєстр боржників аліментів

В Україні запрацював реєстр боржників аліментів
Міністерство юстиції України запустило Єдиний реєстр боржників аліментів, куди включені особи, які мають борги зі сплати аліментів більше 3 місяців.

Про це розповів на прес-конференції міністр юстиції України Павло Петренко, - інформує УНН.

“Саме зараз хочу, щоб ви були свідками публічного запуску Реєстру боржників, які фактично понад 3 місяці мають борг зі сплати аліментів. В цьому реєстрі вже понад 75 тис. електронних записів по таких боржниках”, — сказав він.

Міністр уточнив, що Єдиний реєстр боржників є на офіційному сайті Міністерства юстиції, де по прізвищу та даті народження можна знайти у людину, котра має борг зі сплати аліментів.

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Теги: реєстр, борг, аліменти
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