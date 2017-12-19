В Україні запрацював реєстр боржників аліментів





Про це розповів на прес-конференції міністр юстиції України Павло Петренко, - інформує



“Саме зараз хочу, щоб ви були свідками публічного запуску Реєстру боржників, які фактично понад 3 місяці мають борг зі сплати аліментів. В цьому реєстрі вже понад 75 тис. електронних записів по таких боржниках”, — сказав він.



Міністр уточнив, що Єдиний реєстр боржників є на офіційному сайті Міністерства юстиції, де по прізвищу та даті народження можна знайти у людину, котра має борг зі сплати аліментів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство юстиції України запустило Єдиний реєстр боржників аліментів, куди включені особи, які мають борги зі сплати аліментів більше 3 місяців.Про це розповів на прес-конференції міністр юстиції України, - інформує УНН “Саме зараз хочу, щоб ви були свідками публічного запуску Реєстру боржників, які фактично понад 3 місяці мають борг зі сплати аліментів. В цьому реєстрі вже понад 75 тис. електронних записів по таких боржниках”, — сказав він.Міністр уточнив, що Єдиний реєстр боржників є на офіційному сайті Міністерства юстиції, де по прізвищу та даті народження можна знайти у людину, котра має борг зі сплати аліментів.

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