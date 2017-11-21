У «FigliMigli» – лабораторія кохання*





Для дітей та дорослих підготували неймовірно захоплююче дійство.



На малюків чекає справжня лабораторія кохання від професора Чудодія Чудодійовича та міс Гармидер. В програмі: кумедні ігри, вибухові експерименти і запальні розваги.



Початок свята 14 лютого о 18:30. Вхід – вільний.



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