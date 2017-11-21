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У «FigliMigli» – лабораторія кохання*

У «FigliMigli» – лабораторія кохання*
Дитячий розважальний центр «FigliMigli» запрошує на свято до Дня закоханих.

Для дітей та дорослих підготували неймовірно захоплююче дійство.

На малюків чекає справжня лабораторія кохання від професора Чудодія Чудодійовича та міс Гармидер. В програмі: кумедні ігри, вибухові експерименти і запальні розваги.

Початок свята 14 лютого о 18:30. Вхід – вільний.

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Теги: «FigliMigli», вечірка, діти
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