У «FigliMigli» – лабораторія кохання*
Сьогодні, 17:25
Дитячий розважальний центр «FigliMigli» запрошує на свято до Дня закоханих.
Для дітей та дорослих підготували неймовірно захоплююче дійство.
На малюків чекає справжня лабораторія кохання від професора Чудодія Чудодійовича та міс Гармидер. В програмі: кумедні ігри, вибухові експерименти і запальні розваги.
Початок свята 14 лютого о 18:30. Вхід – вільний.
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Для дітей та дорослих підготували неймовірно захоплююче дійство.
На малюків чекає справжня лабораторія кохання від професора Чудодія Чудодійовича та міс Гармидер. В програмі: кумедні ігри, вибухові експерименти і запальні розваги.
Початок свята 14 лютого о 18:30. Вхід – вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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