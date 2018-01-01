Дронов і Зайцева на одній лаві: у залі суду – родичі всіх загиблих. ФОТО
Сьогодні, 15:56
У Харкові розпочалося підготовче засідання суду у справі про ДТП на Сумській, у результаті якої загинуло шестеро людей.
Як передає sq.com.ua, перед початком процесу підозрюваних Олену Зайцеву та Геннадія Дронова доставили до зали суду. Вони сидять на одній лавці, – пише Обозреватель.
Обоє підозрюваних відмовилися спілкуватися з журналістами: Зайцева не промовила ні слова, а Дронов заявив лише, що його самопочуття «не дуже».
На засідання прийшли родичі всіх загиблих: Олександра Євтєєва, Ніни Кобисьової, Алли та Анастасії Сокіл, Наталії Умаєвої, Діани Берченко.
Крім того, прийшов на засідання й один із поранених у результаті аварії – Юрій Неудачин, а також родичі інших постраждалих. Пізніше Зайцева заявила, що визнає провину в скоєному.
При цьому сторона захисту Дронова, заперечує проти клопотань прокуратури про продовження запобіжного заходу і початку попереднього розгляду справи.
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Як передає sq.com.ua, перед початком процесу підозрюваних Олену Зайцеву та Геннадія Дронова доставили до зали суду. Вони сидять на одній лавці, – пише Обозреватель.
Обоє підозрюваних відмовилися спілкуватися з журналістами: Зайцева не промовила ні слова, а Дронов заявив лише, що його самопочуття «не дуже».
На засідання прийшли родичі всіх загиблих: Олександра Євтєєва, Ніни Кобисьової, Алли та Анастасії Сокіл, Наталії Умаєвої, Діани Берченко.
Крім того, прийшов на засідання й один із поранених у результаті аварії – Юрій Неудачин, а також родичі інших постраждалих. Пізніше Зайцева заявила, що визнає провину в скоєному.
При цьому сторона захисту Дронова, заперечує проти клопотань прокуратури про продовження запобіжного заходу і початку попереднього розгляду справи.
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Коментарі 1
А дронов тут до чого ? Він їхав по правилам !!!
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