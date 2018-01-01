Дронов і Зайцева на одній лаві: у залі суду – родичі всіх загиблих. ФОТО





Як передає sq.com.ua, перед початком процесу підозрюваних Олену Зайцеву та Геннадія Дронова доставили до зали суду. Вони сидять на одній лавці, – пише



Обоє підозрюваних відмовилися спілкуватися з журналістами: Зайцева не промовила ні слова, а Дронов заявив лише, що його самопочуття «не дуже».



На засідання прийшли родичі всіх загиблих: Олександра Євтєєва, Ніни Кобисьової, Алли та Анастасії Сокіл, Наталії Умаєвої, Діани Берченко.



Крім того, прийшов на засідання й один із поранених у результаті аварії – Юрій Неудачин, а також родичі інших постраждалих. Пізніше Зайцева заявила, що визнає провину в скоєному.



При цьому сторона захисту Дронова, заперечує проти клопотань прокуратури про продовження запобіжного заходу і початку попереднього розгляду справи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові розпочалося підготовче засідання суду у справі про ДТП на Сумській, у результаті якої загинуло шестеро людей.Як передає sq.com.ua, перед початком процесу підозрюванихтадоставили до зали суду. Вони сидять на одній лавці, – пише Обозреватель Обоє підозрюваних відмовилися спілкуватися з журналістами: Зайцева не промовила ні слова, а Дронов заявив лише, що його самопочуття «не дуже».На засідання прийшли родичі всіх загиблих:таКрім того, прийшов на засідання й один із поранених у результаті аварії –, а також родичі інших постраждалих. Пізніше Зайцева заявила, що визнає провину в скоєному.При цьому сторона захисту Дронова, заперечує проти клопотань прокуратури про продовження запобіжного заходу і початку попереднього розгляду справи.

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