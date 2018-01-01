Суд не знайшов рішення у справі Зайцевої

Дронову і Зайцевій.



Суддя Віктор Попрас переніс оголошення свого рішення на сьогодні, 7 лютого, 14:00, – пише



Звинувачення вимагало продовжити обом фігурантам арешт на 60 днів без права внесення застави. Позиції водіїв щодо цього рішення розділилися – водійка Lexus Олена Зайцева заявила, що не буде протестувати проти подальшого перебування в СІЗО, а Геннадій Дронов не погодився з вимогами прокуратури.



«Ми не згодні з клопотанням про утримання під вартою. Я і мій підзахисний вважаємо, що прокурор повертається до ризиків, які вже були спростовані», – заявив представник водія Volkswagen Touareg Сергій Перепелиця.



Адвокат Геннадія Дронова подав суду клопотання про пом'якшення запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт.



Крім того, учасники аварії зі своїми юристами озвучили протилежні думки щодо розгляду справи по суті. Захист Дронова виступив проти передачі обвинувального акта до суду, оскільки «ще рано про це говорити», в той час як за словами Зайцевої судовий розгляд вже можна починати.



«Ми скаржилися на порушення. У нас є багато питань, які залишилися без відповідей. В обвинувальному акті не встановлено, хто де рухався, тому він частково заповнений домислами. Я хочу, щоб його повернули на доопрацювання», – заявив Перепелиця.



Проти передачі звинувачення в нинішньому вигляді також висловилися адвокати Дмитро Марцонь, що представляє близьких чотирьох жертв ДТП, і Катерина Калюжна, яка захищає сім'ю Берченко. Решта представників потерпілих не побачили в акті порушень, які потребують доопрацювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд не зміг обрати запобіжний захід учасникам харківської ДТПСуддяпереніс оголошення свого рішення на сьогодні, 7 лютого, 14:00, – пише УНН Звинувачення вимагало продовжити обом фігурантам арешт на 60 днів без права внесення застави. Позиції водіїв щодо цього рішення розділилися – водійка Lexus Олена Зайцева заявила, що не буде протестувати проти подальшого перебування в СІЗО, а Геннадій Дронов не погодився з вимогами прокуратури.«Ми не згодні з клопотанням про утримання під вартою. Я і мій підзахисний вважаємо, що прокурор повертається до ризиків, які вже були спростовані», – заявив представник водія Volkswagen TouaregАдвокат Геннадія Дронова подав суду клопотання про пом'якшення запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт.Крім того, учасники аварії зі своїми юристами озвучили протилежні думки щодо розгляду справи по суті. Захист Дронова виступив проти передачі обвинувального акта до суду, оскільки «ще рано про це говорити», в той час як за словами Зайцевої судовий розгляд вже можна починати.«Ми скаржилися на порушення. У нас є багато питань, які залишилися без відповідей. В обвинувальному акті не встановлено, хто де рухався, тому він частково заповнений домислами. Я хочу, щоб його повернули на доопрацювання», – заявив Перепелиця.Проти передачі звинувачення в нинішньому вигляді також висловилися адвокати, що представляє близьких чотирьох жертв ДТП, і, яка захищає сім'ю. Решта представників потерпілих не побачили в акті порушень, які потребують доопрацювання.

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