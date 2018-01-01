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На Волині шукають хлопця, який закидав вітрини магазинів сніжками. ВІДЕО

На Волині шукають хлопця, який закидав вітрини магазинів сніжками. ВІДЕО
Молодика, який розважався тим, що кидав сніжки у вітрини магазинів, розшукують у Володимирі-Волинському.

Відео з камер спостереження оприлюднила Ірина Ліщук, яка очолює організаційний відділ Володимир-Волинської міської ради, – пише БУГ.

Так, ввечері 7 лютого, камера відеонагляду у Володимирі-Волинському зафіксувала, як хлопець кидав сніжками у вітрини магазинів на вулиці Ковельській. Наразі намагаються встановити особу хлопця.

Хуліганські дії зафіксувала камера, яка перебуває у публічному доступі. Компанія молодих людей прогулювалася вздовж вулиці, а один з них хлопчина кидав сніжки у вітрини магазинів. Чітко видно, коли компанія дійшла до магазину «Комп’ютерний всесвіт». Наразі шукають тих, хто може впізнати хлопця.

«Тато, мамо, шановні директори та завучі, чи не впізнаєте, бува, свого чада,яке так щедро обдаровує вітрини сніжками? А завтра будуть ліхтарі, камери і поламані деревця?» – написала Ліщук.

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Теги: хуліганство
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Коментарі 4
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Типове Поліщуцьке бидлоття
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Бидло і в Африці бидло.
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Злочин століття!
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Норм штруль, здорова дитина любить собак і технічно сніжки кидає)
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