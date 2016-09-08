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Дірявий дах, грибок на стінах: стан сільської школи під Луцьком

Дірявий дах, грибок на стінах: стан сільської школи під Луцьком
У селі Лище Луцького району вже не один рік протікає дах. З цієї причини школа руйнується.

Про це йшлося сьогодні, 8 лютого, під час 18-ої позачергової сесії обласної ради, - пише Волинська правда.

Відповідний запит озвучив депутат Волиньради Віталій Заремба. За його словами, у школі села Лища протікає дах, з’явилися тріщини, а грибок проник вже навіть у приміщення їдальні.

До слова, з 1970 року у школі не здійснювали ремонт харчоблоку. На переконання Заремби, Волинський обласний лабораторний центр виніс припис щодо усунення порушень, адже такі умови шкодять здоров’ю персоналу та учнів.

Зокрема, рекомендували відремонтувати харчоблок, доукомплектувати його відповідним обладнанням тощо. Тож Віталій Заремба озвучив у запиті, що на відповідні потреби з обласного бюджету необхідно виділити 1,2 мільйона гривень. У підтримку такого запиту проголосували 52 депутати.

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Теги: школа, Лище
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