«Люди доведені до відчаю», - підприємець про торговців Старого ринку

Тетяна Біскуп розкритикувала створення комунального підприємства «Луцькі ринки», назвавши дії влади обдуренням людей.



Про це вона заявила 8 лютого під час круглого столу щодо КП «Луцькі ринки».



«У мене складається враження, що і влада, і інші бізнес-структури сидять і думають, як постригти простих людей. Тому що під егідою створення комунального підприємства прості люди отримують великого корупційного монстра. Ніхто нам не розказав, ніхто нам не показав. Я корінна лучанка і жодного разу не бачила жодного комунального підприємства, яке було б прибутковим, яке б щось місту принесло. Вони тільки беруть, беруть, беруть», - сказала жінка.

На її думку, було б доцільно, якби органи самоврядування та депутати несли кримінальну відповідальність за прийняття таких колегіальних рішень.



«Створення комунального підприємства в такій ситуації, в такий спосіб, таким чином – відверто обдурюючи людей. Тому що у вівторок була комісія, одна з комісій обговорила це питання, а у середу питання винесли на сесію. Це відверте обдурювання людей вже на самому початковому етапі», - сказала Біскуп.



Вона сказала, що люди подекуди доведені до відчаю: «Люди не втекли за кордон і сплачують податки, і витісняти, виганяти їх з міста – це дурість».



Підприємець також додала, що власники торгових павільйонів втомились працювати в таких умовах, коли в них «тикають пальцем». З її слів, у 50% підприємців є вища освіта і вони вміють підлаштовуватись, але влада не вміє підлаштовуватись під них.



«Знайшли ласий шмат землі, який за допомогою такої схеми потрібно передати в якісь приватні руки», - підсумувала підприємець.



Нагадаємо, процес створення КП «Луцькі ринки» розкритикувала й керівник Волинської обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємецьрозкритикувала створення комунального підприємства «Луцькі ринки», назвавши дії влади обдуренням людей.Про це вона заявила 8 лютого під час круглого столу щодо КП «Луцькі ринки».«У мене складається враження, що і влада, і інші бізнес-структури сидять і думають, як постригти простих людей. Тому що під егідою створення комунального підприємства прості люди отримують великого корупційного монстра. Ніхто нам не розказав, ніхто нам не показав. Я корінна лучанка і жодного разу не бачила жодного комунального підприємства, яке було б прибутковим, яке б щось місту принесло. Вони тільки беруть, беруть, беруть», - сказала жінка.На її думку, було б доцільно, якби органи самоврядування та депутати несли кримінальну відповідальність за прийняття таких колегіальних рішень.«Створення комунального підприємства в такій ситуації, в такий спосіб, таким чином – відверто обдурюючи людей. Тому що у вівторок була комісія, одна з комісій обговорила це питання, а у середу питання винесли на сесію. Це відверте обдурювання людей вже на самому початковому етапі», - сказала Біскуп.Вона сказала, що люди подекуди доведені до відчаю: «Люди не втекли за кордон і сплачують податки, і витісняти, виганяти їх з міста – це дурість».Підприємець також додала, що власники торгових павільйонів втомились працювати в таких умовах, коли в них «тикають пальцем». З її слів, у 50% підприємців є вища освіта і вони вміють підлаштовуватись, але влада не вміє підлаштовуватись під них.«Знайшли ласий шмат землі, який за допомогою такої схеми потрібно передати в якісь приватні руки», - підсумувала підприємець.Нагадаємо, процес створення КП «Луцькі ринки» розкритикувала й керівник Волинської обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери Тетяна Іовенко.

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