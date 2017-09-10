вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Люди доведені до відчаю», - підприємець про торговців Старого ринку

«Люди доведені до відчаю», - підприємець про торговців Старого ринку
Підприємець Тетяна Біскуп розкритикувала створення комунального підприємства «Луцькі ринки», назвавши дії влади обдуренням людей.

Про це вона заявила 8 лютого під час круглого столу щодо КП «Луцькі ринки».

«У мене складається враження, що і влада, і інші бізнес-структури сидять і думають, як постригти простих людей. Тому що під егідою створення комунального підприємства прості люди отримують великого корупційного монстра. Ніхто нам не розказав, ніхто нам не показав. Я корінна лучанка і жодного разу не бачила жодного комунального підприємства, яке було б прибутковим, яке б щось місту принесло. Вони тільки беруть, беруть, беруть», - сказала жінка.
На її думку, було б доцільно, якби органи самоврядування та депутати несли кримінальну відповідальність за прийняття таких колегіальних рішень.

«Створення комунального підприємства в такій ситуації, в такий спосіб, таким чином – відверто обдурюючи людей. Тому що у вівторок була комісія, одна з комісій обговорила це питання, а у середу питання винесли на сесію. Це відверте обдурювання людей вже на самому початковому етапі», - сказала Біскуп.

Вона сказала, що люди подекуди доведені до відчаю: «Люди не втекли за кордон і сплачують податки, і витісняти, виганяти їх з міста – це дурість».

Підприємець також додала, що власники торгових павільйонів втомились працювати в таких умовах, коли в них «тикають пальцем». З її слів, у 50% підприємців є вища освіта і вони вміють підлаштовуватись, але влада не вміє підлаштовуватись під них.

«Знайшли ласий шмат землі, який за допомогою такої схеми потрібно передати в якісь приватні руки», - підсумувала підприємець.

Нагадаємо, процес створення КП «Луцькі ринки» розкритикувала й керівник Волинської обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери Тетяна Іовенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Центральний ринок, КП Луцькі ринки, проблема, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
Маніпулюють та обманюють. Підприємець «розгромила» створення КП «Луцькі ринки»
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спецоперація в луцькому «політесі»: обшукали домівку працівника
Сьогодні, 16:26
Верховна Рада не призначила виборів міського голови Луцька
Сьогодні, 16:25
«Люди доведені до відчаю», - підприємець про торговців Старого ринку
Сьогодні, 16:19
Овочі та молочка: спрогнозували ріст цін в Україні
Сьогодні, 16:19
Волинянин, який п’яним «підрізав» зятя, може «сісти» на 8 років
Сьогодні, 16:12
Схожі новини
«Абсолютна утопія», - експерт про підприємство «Луцькі ринки» «Абсолютна утопія», - експерт про підприємство «Луцькі ринки»
Сьогодні, 11:59
Підприємці з Старого ринку пояснили, чому не хочуть переїжджати на ЛПЗ Підприємці з Старого ринку пояснили, чому не хочуть переїжджати на ЛПЗ
10 вересень, 2017, 18:56
Підприємці з Старого ринку хочуть більше представників у робочій групі Підприємці з Старого ринку хочуть більше представників у робочій групі
10 вересень, 2017, 13:39
Нові проблеми Старого ринку у Луцьку Нові проблеми Старого ринку у Луцьку
08 вересень, 2017, 19:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ніколи не забуду, як пахне обгорілий бетон», - волинський «кіборг» Юрій Величко
Сьогодні, 09:08
 2
На трасі Луцьк-Ковель поліція зловила крадіїв труб. ФОТО
Сьогодні, 17:44
 1
Де купити приміщення під бізнес у Луцьку? Обирай ЖК «Юпітер»*
Сьогодні, 14:13
 1
Жити яскраво: показали, як зводять «карамельний» житловий комплекс у Луцьку*
Сьогодні, 12:51
 1
У Луцьку народний депутат розповість, як бути успішним в Україні
Сьогодні, 10:08
 1
Медіа
відео
1/8