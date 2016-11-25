У місті на Волині підвищили плату за проїзд у маршрутках
Сьогодні, 09:43
У Нововолинську збільшили вартість проїзду в громадському транспорті.
Планують встановити наступні тарифи: 4 грн в маршрутах по місту та 7 – до селища Благодатне, - пише БУГ.
На даний момент проїзд становить 3 гривні по місту та 5 до селища Благодатне. Для дітей шкільного віку – 1,50 грн.
Відповідно до проекту рішення регуляторного акту планують встановити тариф на перевезення одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування пасажирським автомобільним транспортом в режимах звичайному та маршрутному таксі:
– на маршрутах № 1, 2, 2а, 6, 8 – 4,00 грн.;
– по маршруту № 13 «АС Нововолинська – смт. Благодатне» – 7 грн;
– по маршрутах №4 «6-ий М-н – дачний масив Прикордонник» – 10 грн, № 4а «Пожежна площа – дачний масив Прикордонник» – 7 грн;
– по маршруту № 14 «5-ий Мікрорайон – шахта №9» – 7 грн, від пожежної площі – 5 грн.
Проїзд для дітей віком від шести до чотирнадцяти років встановлять згідно чинного законодавства.
Про початок процедури підвищення тарифів повідомляли і на сесії селищної ради Благодатного. Заступник міського голови Андрій Сторонський тоді зазначив, що дітей шкільного віку будуть перевозити згідно законодавства – за 75 %.
“Ми вже розпочали процедуру підняття тарифів на проїзд і будемо діяти по закону. Діти з багатодітних сімей будуть їздити безкоштовно, а діти шкільного віку не за 50% вартості проїзду, як встановлено зараз, а за 75 – як передбачає закон. Ми йшли на зустріч, розуміючи, що батькам важко з школярами, але щоб нас не звинувачували в незаконних діях, розробляючи нові тарифи, будемо керуватися чинним законодавством”, – повідомляв Сторонський.
Відповідно до нових тарифів діти віком від шести до чотирнадцяти років платитимуть за проїзд 3 гривні.
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Планують встановити наступні тарифи: 4 грн в маршрутах по місту та 7 – до селища Благодатне, - пише БУГ.
На даний момент проїзд становить 3 гривні по місту та 5 до селища Благодатне. Для дітей шкільного віку – 1,50 грн.
Відповідно до проекту рішення регуляторного акту планують встановити тариф на перевезення одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування пасажирським автомобільним транспортом в режимах звичайному та маршрутному таксі:
– на маршрутах № 1, 2, 2а, 6, 8 – 4,00 грн.;
– по маршруту № 13 «АС Нововолинська – смт. Благодатне» – 7 грн;
– по маршрутах №4 «6-ий М-н – дачний масив Прикордонник» – 10 грн, № 4а «Пожежна площа – дачний масив Прикордонник» – 7 грн;
– по маршруту № 14 «5-ий Мікрорайон – шахта №9» – 7 грн, від пожежної площі – 5 грн.
Проїзд для дітей віком від шести до чотирнадцяти років встановлять згідно чинного законодавства.
Про початок процедури підвищення тарифів повідомляли і на сесії селищної ради Благодатного. Заступник міського голови Андрій Сторонський тоді зазначив, що дітей шкільного віку будуть перевозити згідно законодавства – за 75 %.
“Ми вже розпочали процедуру підняття тарифів на проїзд і будемо діяти по закону. Діти з багатодітних сімей будуть їздити безкоштовно, а діти шкільного віку не за 50% вартості проїзду, як встановлено зараз, а за 75 – як передбачає закон. Ми йшли на зустріч, розуміючи, що батькам важко з школярами, але щоб нас не звинувачували в незаконних діях, розробляючи нові тарифи, будемо керуватися чинним законодавством”, – повідомляв Сторонський.
Відповідно до нових тарифів діти віком від шести до чотирнадцяти років платитимуть за проїзд 3 гривні.
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