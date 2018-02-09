Гігантський сноубордист із 1218 дронів на відкритті Олімпіади
Сьогодні, 03:04
Компанія Intel під час відкриття зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані запустила у повітря 1218 квадрокоптерів, які формували різні фігури, в тому числі олімпійську емблему з п’яти кілець.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Інженери Intel кілька років розробляють програмне і апаратне забезпечення для синхронних польотів безлічі безпілотників і періодично демонструють їх можливості за допомогою світлових шоу.
Під час церемонії квадрокоптери зі світлодіодами літали над лижниками і сноубордистами, і їх рій приймав різні форми, в тому числі сноубордиста і олімпійської емблеми з п’яти кілець.
Через вимоги безпеки шоу проводилося заздалегідь і транслювалося у записі.
Intel використовує квадрокоптери Shooting Star власної розробки, обладнані масивом кольорових світлодіодів і які можуть літати до 20 хвилин на одному акумуляторі.
Під час колективного польоту вони не взаємодіють один з одним безпосередньо і зв’язуються тільки з координуючим комп’ютером.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
Інженери Intel кілька років розробляють програмне і апаратне забезпечення для синхронних польотів безлічі безпілотників і періодично демонструють їх можливості за допомогою світлових шоу.
Під час церемонії квадрокоптери зі світлодіодами літали над лижниками і сноубордистами, і їх рій приймав різні форми, в тому числі сноубордиста і олімпійської емблеми з п’яти кілець.
Через вимоги безпеки шоу проводилося заздалегідь і транслювалося у записі.
Intel використовує квадрокоптери Shooting Star власної розробки, обладнані масивом кольорових світлодіодів і які можуть літати до 20 хвилин на одному акумуляторі.
Під час колективного польоту вони не взаємодіють один з одним безпосередньо і зв’язуються тільки з координуючим комп’ютером.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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