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Гігантський сноубордист із 1218 дронів на відкритті Олімпіади

Гігантський сноубордист із 1218 дронів на відкритті Олімпіади
Компанія Intel під час відкриття зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані запустила у повітря 1218 квадрокоптерів, які формували різні фігури, в тому числі олімпійську емблему з п’яти кілець.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Інженери Intel кілька років розробляють програмне і апаратне забезпечення для синхронних польотів безлічі безпілотників і періодично демонструють їх можливості за допомогою світлових шоу.

Під час церемонії квадрокоптери зі світлодіодами літали над лижниками і сноубордистами, і їх рій приймав різні форми, в тому числі сноубордиста і олімпійської емблеми з п’яти кілець.

Через вимоги безпеки шоу проводилося заздалегідь і транслювалося у записі.

Intel використовує квадрокоптери Shooting Star власної розробки, обладнані масивом кольорових світлодіодів і які можуть літати до 20 хвилин на одному акумуляторі.

Під час колективного польоту вони не взаємодіють один з одним безпосередньо і зв’язуються тільки з координуючим комп’ютером.



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Теги: цікаво
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