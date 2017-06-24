«Привіт автодору!» Неподалік Луцька бус злетів з траси та врізався в дерево. ФОТО
10 лютий, 12:12
Неподалік Луцька сталася аварія, під час якої мікроавтобус злетів з дороги та врізався у дерево.
Це трапилося 10 лютого зранку, - пише в Facebook користувач Sergiy Galagdin.
"З ранку їхав на Ківерці. До Дачного дорога нормальна. Починаючи з Дачного до Ківерець лід, тупо лід. Між Дачним і Жабкою бус почав мене обганяти на швидкості десь 60 км".
"Не впорався з керуванням. На фото наслідки роботи автодору. .... гроші платимо на утримання доріг. Чи вони тільки гроші вміють засвоювати. Слава богу люди живі".
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Це трапилося 10 лютого зранку, - пише в Facebook користувач Sergiy Galagdin.
"З ранку їхав на Ківерці. До Дачного дорога нормальна. Починаючи з Дачного до Ківерець лід, тупо лід. Між Дачним і Жабкою бус почав мене обганяти на швидкості десь 60 км".
"Не впорався з керуванням. На фото наслідки роботи автодору. .... гроші платимо на утримання доріг. Чи вони тільки гроші вміють засвоювати. Слава богу люди живі".
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