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«Привіт автодору!» Неподалік Луцька бус злетів з траси та врізався в дерево. ФОТО

«Привіт автодору!» Неподалік Луцька бус злетів з траси та врізався в дерево. ФОТО
Неподалік Луцька сталася аварія, під час якої мікроавтобус злетів з дороги та врізався у дерево.

Це трапилося 10 лютого зранку, - пише в Facebook користувач Sergiy Galagdin.

"З ранку їхав на Ківерці. До Дачного дорога нормальна. Починаючи з Дачного до Ківерець лід, тупо лід. Між Дачним і Жабкою бус почав мене обганяти на швидкості десь 60 км".

"Не впорався з керуванням. На фото наслідки роботи автодору. .... гроші платимо на утримання доріг. Чи вони тільки гроші вміють засвоювати. Слава богу люди живі".
«Привіт автодору!» Неподалік Луцька бус злетів з траси та врізався в дерево. ФОТО
«Привіт автодору!» Неподалік Луцька бус злетів з траси та врізався в дерево. ФОТО
«Привіт автодору!» Неподалік Луцька бус злетів з траси та врізався в дерево. ФОТО
«Привіт автодору!» Неподалік Луцька бус злетів з траси та врізався в дерево. ФОТО


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Теги: ДТП, Ківерці
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Коментарі 11
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"Привіт" не Автодору,а водятлу який вирішив йти на обгін на слизькій ділянці дороги.
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.....
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Ти чмо недороблене, дорога мусить бути пощищена та суха як за кордоном. Нате в нас ціни на пальне як у європі , люди платять податки .. А ці недоумки нічого не роблять крім того що землею посипають..
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Автодор на Волині молодц! А з такими людьми, які нехтують правилами безпеки в Європу не зайдемо. Обгін на слизькій дорозі, маразматік.
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В залежності від стану покриття,водій вибирає швидкість сам.То кого звинувачувати,якщо сам в тому винний...Але ж ми справжні українці.- винні всі окрім нас самих.
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гейропській машині треба водилу з гейропським менталітетом! Засвоюй, чудило, через кишеню.
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літня резина.
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Водитель-тупица!!!Гружёный,скользкая дорога-слегка думать надо.Попал на деньги
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Дорога повинна чиститись! Нам насадили хибне поняття, до якого ми звикли. Шо значить "брак техніки", "брак пального" чи ще яка боляка??? З одного літру бензину ми сплачуємо декілька гривень, а розмитнення! Це шаленні кошти!
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Дуже шкода чоловіка,який попав на гроші...
Автодор козли, але там двома сплошна,кажись, куди дурень пер не відомо. Думаю сам винен...
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Водій правий. Дорогі мусять посипати , чистити. А не чекати коли розтане. А ти мудак шо пишеш ( гейропа) йди в підарасію там такіх багато. Вас менше буде в укараїні то буде порядок
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