В’ятрович: Декомунізація в Україні фактично завершена





Про це він сказав в ефірі



"У нас відбулося перейменування населених пунктів – близько тисячі. Це майже всі. Кажу, що майже, тому що після перейменування виявилися 9 чи 10 неочевидних комуністичних назв, тим не менше вони підпадають під дію закону про декомунізацію", – зазначив В’ятрович.



Крім того, за його даними, в Україні демонтували майже всі пам’ятники Леніну.



"Пам’ятників близько 2,5 тисячі. Не тільки Іллічу, а й іншим комуністичним вождям. Але ми не можемо сказати, що це точно всі, тому що значна частина цих пам’ятників просто не перебуває на жодних обліках. З тих пам’ятників, що ми знали, комуністичних, зокрема Леніну, вже нема", – розповів В’ятрович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що декомунізація в Україні фактично завершена.Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода. "У нас відбулося перейменування населених пунктів – близько тисячі. Це майже всі. Кажу, що майже, тому що після перейменування виявилися 9 чи 10 неочевидних комуністичних назв, тим не менше вони підпадають під дію закону про декомунізацію", – зазначив В’ятрович.Крім того, за його даними, в Україні демонтували майже всі пам’ятники Леніну."Пам’ятників близько 2,5 тисячі. Не тільки Іллічу, а й іншим комуністичним вождям. Але ми не можемо сказати, що це точно всі, тому що значна частина цих пам’ятників просто не перебуває на жодних обліках. З тих пам’ятників, що ми знали, комуністичних, зокрема Леніну, вже нема", – розповів В’ятрович.

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