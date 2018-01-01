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В’ятрович: Декомунізація в Україні фактично завершена

В’ятрович: Декомунізація в Україні фактично завершена
Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що декомунізація в Україні фактично завершена.

Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

"У нас відбулося перейменування населених пунктів – близько тисячі. Це майже всі. Кажу, що майже, тому що після перейменування виявилися 9 чи 10 неочевидних комуністичних назв, тим не менше вони підпадають під дію закону про декомунізацію", – зазначив В’ятрович.

Крім того, за його даними, в Україні демонтували майже всі пам’ятники Леніну.

"Пам’ятників близько 2,5 тисячі. Не тільки Іллічу, а й іншим комуністичним вождям. Але ми не можемо сказати, що це точно всі, тому що значна частина цих пам’ятників просто не перебуває на жодних обліках. З тих пам’ятників, що ми знали, комуністичних, зокрема Леніну, вже нема", – розповів В’ятрович.

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Коментарі 1
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мудаки з галіцайщини мають лишню хромосому!
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