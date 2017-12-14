Знайшовся хлопець, який зник на Волині два дні тому
10 лютий, 15:06
Працівники поліції знайшли 16-річного мешканця села Копачівка Рожищенського району, який зник 8 лютого.
Нагадаємо, 8 лютого, до чергової частини Рожищенського відділення поліції надійшло повідомлення від 41-річної жительки села Копачівка Рожищенського району. Волинянка повідомила, що зник її син Романюк Олександр, 17 квітня 2001 року народження, учень 11 класу Копачівської ЗОШ, - пише Район.Рожище.
Під час проведення оперативно-пошукових заходів встановили, що неповнолітній мешканець Копачівки перебуває у Львівській області.
В зв’язку з цим повідомили працівників поліції Львівської області, які в подальшому доставили розшукуваного до найближчого відділення поліції, звідки його мають забрати батьки.
Правоохоронці висловлюють вдячність усім, хто брав участь у розшуку Олександра Романюка.
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Нагадаємо, 8 лютого, до чергової частини Рожищенського відділення поліції надійшло повідомлення від 41-річної жительки села Копачівка Рожищенського району. Волинянка повідомила, що зник її син Романюк Олександр, 17 квітня 2001 року народження, учень 11 класу Копачівської ЗОШ, - пише Район.Рожище.
Під час проведення оперативно-пошукових заходів встановили, що неповнолітній мешканець Копачівки перебуває у Львівській області.
В зв’язку з цим повідомили працівників поліції Львівської області, які в подальшому доставили розшукуваного до найближчого відділення поліції, звідки його мають забрати батьки.
Правоохоронці висловлюють вдячність усім, хто брав участь у розшуку Олександра Романюка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Ну погуляв соби хлопчина
Далеко піде!
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