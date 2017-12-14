Знайшовся хлопець, який зник на Волині два дні тому





Нагадаємо, 8 лютого, до чергової частини Рожищенського відділення поліції надійшло повідомлення від 41-річної жительки села Копачівка Рожищенського району. Волинянка повідомила, що



Під час проведення оперативно-пошукових заходів встановили, що неповнолітній мешканець Копачівки перебуває у Львівській області.



В зв’язку з цим повідомили працівників поліції Львівської області, які в подальшому доставили розшукуваного до найближчого відділення поліції, звідки його мають забрати батьки.



Правоохоронці висловлюють вдячність усім, хто брав участь у розшуку Олександра Романюка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники поліції знайшли 16-річного мешканця села Копачівка Рожищенського району, який зник 8 лютого.Нагадаємо, 8 лютого, до чергової частини Рожищенського відділення поліції надійшло повідомлення від 41-річної жительки села Копачівка Рожищенського району. Волинянка повідомила, що зник її син Романюк Олександр, 17 квітня 2001 року народження, учень 11 класу Копачівської ЗОШ, - пише Район.Рожище. Під час проведення оперативно-пошукових заходів встановили, що неповнолітній мешканець Копачівки перебуває у Львівській області.В зв’язку з цим повідомили працівників поліції Львівської області, які в подальшому доставили розшукуваного до найближчого відділення поліції, звідки його мають забрати батьки.Правоохоронці висловлюють вдячність усім, хто брав участь у розшуку Олександра Романюка.

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