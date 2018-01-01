Настусі Абрамчук погіршало – сили на межі
11 лютий, 13:16
Самопочуття Настусі Абрамчук погіршилося.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ у Facebook.
«ПРОСИМО МОЛИТВИ ЗА НАСТУСЮ... Настусі погіршало... Саме загальний фізичний і психологічний стан дівчинки погіршився... Настя нічого не хоче... Лікарі не можуть знайти причину .. Кажуть, що по здоров'ю все добре.. Батьки весь час поруч.. » – йдеться в дописі.
«Ми думаємо, що Настя втомилася від постійних крапельниць, процедур та обстежень... Сили на межі... Господи... Дай сил дитині..» – додають волонтери.
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Про це йдеться в повідомленні на сторінці Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ у Facebook.
«ПРОСИМО МОЛИТВИ ЗА НАСТУСЮ... Настусі погіршало... Саме загальний фізичний і психологічний стан дівчинки погіршився... Настя нічого не хоче... Лікарі не можуть знайти причину .. Кажуть, що по здоров'ю все добре.. Батьки весь час поруч.. » – йдеться в дописі.
«Ми думаємо, що Настя втомилася від постійних крапельниць, процедур та обстежень... Сили на межі... Господи... Дай сил дитині..» – додають волонтери.
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Коментарі 1
дівчинко маленька, не здавайся! ти не одна!!!!
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