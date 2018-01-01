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Настусі Абрамчук погіршало – сили на межі

Настусі Абрамчук погіршало – сили на межі
Самопочуття Настусі Абрамчук погіршилося.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ у Facebook.

«ПРОСИМО МОЛИТВИ ЗА НАСТУСЮ... Настусі погіршало... Саме загальний фізичний і психологічний стан дівчинки погіршився... Настя нічого не хоче... Лікарі не можуть знайти причину .. Кажуть, що по здоров'ю все добре.. Батьки весь час поруч.. » – йдеться в дописі.

«Ми думаємо, що Настя втомилася від постійних крапельниць, процедур та обстежень... Сили на межі... Господи... Дай сил дитині..» – додають волонтери.

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Теги: Настуся Абрамчук, збір коштів, благодійність, варте уваги
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Коментарі 1
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дівчинко маленька, не здавайся! ти не одна!!!!
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