Настусі Абрамчук погіршало – сили на межі

Настусі Абрамчук погіршилося.



Про це йдеться в повідомленні на сторінці



«ПРОСИМО МОЛИТВИ ЗА НАСТУСЮ... Настусі погіршало... Саме загальний фізичний і психологічний стан дівчинки погіршився... Настя нічого не хоче... Лікарі не можуть знайти причину .. Кажуть, що по здоров'ю все добре.. Батьки весь час поруч.. » – йдеться в дописі.



«Ми думаємо, що Настя втомилася від постійних крапельниць, процедур та обстежень... Сили на межі... Господи... Дай сил дитині..» – додають волонтери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Самопочуттяпогіршилося.Про це йдеться в повідомленні на сторінці Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ у Facebook.«ПРОСИМО МОЛИТВИ ЗА НАСТУСЮ... Настусі погіршало... Саме загальний фізичний і психологічний стан дівчинки погіршився... Настя нічого не хоче... Лікарі не можуть знайти причину .. Кажуть, що по здоров'ю все добре.. Батьки весь час поруч.. » – йдеться в дописі.«Ми думаємо, що Настя втомилася від постійних крапельниць, процедур та обстежень... Сили на межі... Господи... Дай сил дитині..» – додають волонтери.

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