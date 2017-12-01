Лучан запрошують на концерт зведеного оркестру Нацгвардії





Концерт розпочнеться у понеділок, 12 грудня, о 19:00 в рамках всеукраїнського туру до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, – йдеться в повідомленні прес-служби військових.



Для гостей дійства, зокрема волинських ветеранів Афагністану, виступлять кращі музиканти нацгвардійців із різних військових частин на території країни. Вони виконають не тільки традиційні «армійські» композиції, а й оригінальні обробки відомих сучасних пісень.

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