Лучан запрошують на концерт зведеного оркестру Нацгвардії
11 лютий, 20:09
У луцькому Палаці учнівської молоді виступить зведений військовий оркестр Національної гвардії України.
Концерт розпочнеться у понеділок, 12 грудня, о 19:00 в рамках всеукраїнського туру до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, – йдеться в повідомленні прес-служби військових.
Для гостей дійства, зокрема волинських ветеранів Афагністану, виступлять кращі музиканти нацгвардійців із різних військових частин на території країни. Вони виконають не тільки традиційні «армійські» композиції, а й оригінальні обробки відомих сучасних пісень.
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Концерт розпочнеться у понеділок, 12 грудня, о 19:00 в рамках всеукраїнського туру до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, – йдеться в повідомленні прес-служби військових.
Для гостей дійства, зокрема волинських ветеранів Афагністану, виступлять кращі музиканти нацгвардійців із різних військових частин на території країни. Вони виконають не тільки традиційні «армійські» композиції, а й оригінальні обробки відомих сучасних пісень.
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