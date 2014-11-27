За три роки війни Росія не виконала жодного пункту Мінських угод, - МЗС





Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ Мар'яну Бецу.



«12.02.15 — ухвалено Комплекс заходів з імплементації Мінських угод (2014). Жодного пункту РФ не виконала. РФ потрібна війна і дестабілізація України», — написала Беца на своїй сторінці у соціальній мережі.



Нагадаємо, 12 лютого 2015 року у Мінську «нормандська четвірка» (Україна, Німеччина, Франція і Росія) на рівні лідерів підписала угоду — «Комплекс заходів із виконання Мінських угод». Домовленості, зокрема, передбачають припинення вогню, відведення військ і важкого озброєння; за цим мають стежити представники ОБСЄ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом трьох років війни Російська Федерація не виконала жодного пункту Мінських угод.Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ«12.02.15 — ухвалено Комплекс заходів з імплементації Мінських угод (2014). Жодного пункту РФ не виконала. РФ потрібна війна і дестабілізація України», — написала Беца на своїй сторінці у соціальній мережі.Нагадаємо, 12 лютого 2015 року у Мінську «нормандська четвірка» (Україна, Німеччина, Франція і Росія) на рівні лідерів підписала угоду — «Комплекс заходів із виконання Мінських угод». Домовленості, зокрема, передбачають припинення вогню, відведення військ і важкого озброєння; за цим мають стежити представники ОБСЄ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію