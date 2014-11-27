вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За три роки війни Росія не виконала жодного пункту Мінських угод, - МЗС

За три роки війни Росія не виконала жодного пункту Мінських угод, - МЗС
Протягом трьох років війни Російська Федерація не виконала жодного пункту Мінських угод.

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ Мар'яну Бецу.

«12.02.15 — ухвалено Комплекс заходів з імплементації Мінських угод (2014). Жодного пункту РФ не виконала. РФ потрібна війна і дестабілізація України», — написала Беца на своїй сторінці у соціальній мережі.

Нагадаємо, 12 лютого 2015 року у Мінську «нормандська четвірка» (Україна, Німеччина, Франція і Росія) на рівні лідерів підписала угоду — «Комплекс заходів із виконання Мінських угод». Домовленості, зокрема, передбачають припинення вогню, відведення військ і важкого озброєння; за цим мають стежити представники ОБСЄ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Мінські угоди, МЗС, війна з Росією
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
Маніпулюють та обманюють. Підприємець «розгромила» створення КП «Луцькі ринки»
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку просять обмежувач перед переїздом
Сьогодні, 10:42
Волинські фіскали відзвітували про надходження до місцевих бюджетів
Сьогодні, 10:42
За три роки війни Росія не виконала жодного пункту Мінських угод, - МЗС
Сьогодні, 10:33
«Простий фермер»: у чоловіка виявили арсенал саморобної вибухівки. ФОТО
Сьогодні, 10:29
На Волині придумали нові бюджетні наради та «фінансових кураторів»
Сьогодні, 10:13
Схожі новини
Польща готова продати Україні зброю Польща готова продати Україні зброю
27 листопад, 2014, 17:51
Україна не буде брати Донбас силою, - Клімкін Україна не буде брати Донбас силою, - Клімкін
14 листопад, 2014, 11:26
У МЗС повідомили скільки військових загинуло під час перемир'я У МЗС повідомили скільки військових загинуло під час перемир'я
04 листопад, 2014, 17:32
«Наші Захисники»: луцька молодь зустрілася з бійцями «Азову» «Наші Захисники»: луцька молодь зустрілася з бійцями «Азову»
08 лютий, 05:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Колки на ретрофото початку ХХ століття
Сьогодні, 08:21
 1
У луцькому парку двоє чоловіків напали на патрульного
11 лютий, 01:54
 1
«Крим - це Україна»: кримськотатарського активіста судять за пост у Facebook
Сьогодні, 12:25
 0
Арт-барісто з Італії пригощатиме лучан фірмовим капучіно. ВІДЕО
Сьогодні, 12:21
 0
Пожежа на Волині: в будинку горів дах
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8