У школах Ковеля - карантин
Сьогодні, 10:47
У зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ та грип, у школах Ковеля з 13 до 16 лютого призупинили навчання.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
«Відповідно до наказу начальника управління освіти відпрацювання навчальних занять буде проводитись дистанційно та посилено впродовж лютого - березня», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
«Відповідно до наказу начальника управління освіти відпрацювання навчальних занять буде проводитись дистанційно та посилено впродовж лютого - березня», - йдеться у повідомленні.
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