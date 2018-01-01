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У школах Ковеля - карантин

У школах Ковеля - карантин
У зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ та грип, у школах Ковеля з 13 до 16 лютого призупинили навчання.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.


«Відповідно до наказу начальника управління освіти відпрацювання навчальних занять буде проводитись дистанційно та посилено впродовж лютого - березня», - йдеться у повідомленні.

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Теги: карантин, Ковель, освіта
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