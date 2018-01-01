У школах Ковеля - карантин





Про це йдеться на сайті



«Відповідно до наказу начальника управління освіти відпрацювання навчальних занять буде проводитись дистанційно та посилено впродовж лютого - березня», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ та грип, у школах Ковеля з 13 до 16 лютого призупинили навчання.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

«Відповідно до наказу начальника управління освіти відпрацювання навчальних занять буде проводитись дистанційно та посилено впродовж лютого - березня», - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію