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Розповіли, чи продовжуватимуть карантин у школах Луцька

Розповіли, чи продовжуватимуть карантин у школах Луцька
Луцькі школи починають відновлювати навчальний процес.

Так, у зв’язку зі спадом захворюваності на грип на ГРВІ у школах міста відновлюють навчання. Коли саме почнуться заняття – вирішуватимуть директори кожної школи, зважаючи на ситуацію, - пишуть Волинські новини.

Про це повідомила керівниця управління освіти міської ради Зіновія Лещенко.

Нагадаємо, у зв’язку із значним збільшенням кількості учнів, хворих на грип або гостру респіраторну вірусну інфекцію, із 7 лютого дня всі луцькі школи припинили навчальний процес.

Як сьогодні розповіла головна освітянка міста Зіновія Лещенко, зважаючи на моніторинг ситуації із захворюваності, директорам шкіл рекомендували відновлювати навчальний процес. Загалом дітей хворіє вже менше, але в кожній зі шкіл по-різному.

Зважаючи на це, в управлінні покладають на директорів шкіл рішення про відновлення навчального процесу.

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Теги: карантин, Луцьк
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Коментарі 1
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молодець лещенко тепер нехай розйобуються директори
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