Розповіли, чи продовжуватимуть карантин у школах Луцька





Так, у зв’язку зі спадом захворюваності на грип на ГРВІ у



Про це повідомила керівниця управління освіти міської ради Зіновія Лещенко.



Нагадаємо, у зв’язку із значним збільшенням кількості учнів, хворих на грип або гостру респіраторну вірусну інфекцію, із 7 лютого дня всі луцькі школи припинили навчальний процес.



Як сьогодні розповіла головна освітянка міста Зіновія Лещенко, зважаючи на моніторинг ситуації із захворюваності, директорам шкіл рекомендували відновлювати навчальний процес. Загалом дітей хворіє вже менше, але в кожній зі шкіл по-різному.



Зважаючи на це, в управлінні покладають на директорів шкіл рішення про відновлення навчального процесу.

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