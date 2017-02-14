Розповіли, чи продовжуватимуть карантин у школах Луцька
Сьогодні, 12:02
Луцькі школи починають відновлювати навчальний процес.
Так, у зв’язку зі спадом захворюваності на грип на ГРВІ у школах міста відновлюють навчання. Коли саме почнуться заняття – вирішуватимуть директори кожної школи, зважаючи на ситуацію, - пишуть Волинські новини.
Про це повідомила керівниця управління освіти міської ради Зіновія Лещенко.
Нагадаємо, у зв’язку із значним збільшенням кількості учнів, хворих на грип або гостру респіраторну вірусну інфекцію, із 7 лютого дня всі луцькі школи припинили навчальний процес.
Як сьогодні розповіла головна освітянка міста Зіновія Лещенко, зважаючи на моніторинг ситуації із захворюваності, директорам шкіл рекомендували відновлювати навчальний процес. Загалом дітей хворіє вже менше, але в кожній зі шкіл по-різному.
Зважаючи на це, в управлінні покладають на директорів шкіл рішення про відновлення навчального процесу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, у зв’язку зі спадом захворюваності на грип на ГРВІ у школах міста відновлюють навчання. Коли саме почнуться заняття – вирішуватимуть директори кожної школи, зважаючи на ситуацію, - пишуть Волинські новини.
Про це повідомила керівниця управління освіти міської ради Зіновія Лещенко.
Нагадаємо, у зв’язку із значним збільшенням кількості учнів, хворих на грип або гостру респіраторну вірусну інфекцію, із 7 лютого дня всі луцькі школи припинили навчальний процес.
Як сьогодні розповіла головна освітянка міста Зіновія Лещенко, зважаючи на моніторинг ситуації із захворюваності, директорам шкіл рекомендували відновлювати навчальний процес. Загалом дітей хворіє вже менше, але в кожній зі шкіл по-різному.
Зважаючи на це, в управлінні покладають на директорів шкіл рішення про відновлення навчального процесу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
молодець лещенко тепер нехай розйобуються директори
Останні новини
Шацькі дзюдоїсти здобули перемогу у Польщі
Сьогодні, 12:23
Патрульний мав право застосувати зброю для самозахисту, – юрист
Сьогодні, 12:18
Розповіли, чи продовжуватимуть карантин у школах Луцька
Сьогодні, 12:02
«Луцьктеплу» можуть відключити світло і газ
Сьогодні, 11:54