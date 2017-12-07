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Поклав автомат і взяв пензлик: у Луцьку – філософська виставка картин атовця. ФОТО

Поклав автомат і взяв пензлик: у Луцьку – філософська виставка картин атовця. ФОТО
Атовець Андрій Соломін презентував у Луцьку серію картин «Парадокси війни». У неї увійшли два десятки полотен, над якими автор працював протягом року.

Відкриття виставки відбулося 13 лютого у Галереї мистецтв.

Маки, які виросли із солдатської каски, військовий, що стріляє трояндами, рука, що керує воїном-маріонеткою, - ці та інші зображення дали змогу присутнім по-іншому подивитись на війну, переосмислити своє життя та ситуацію в країні.

Підтримати бійця прийшли друзі, військові побратими, батьки, кохана та сторонні люди і поціновувачі мистецтва.

«Я хотів показати тонку грань між життям та смертю, між знищенням та розквітом. Мирне життя також небезпечне, як і військове. Побувавши там і пройшовши війну, ти бачиш мирне життя в інших кольорах», - розповів автор картин. Полотно, яке емоційно найближче Андрію, – те, де зображені гради, які мали б стріляти руйнівною силою, а натомість – феєрверки.
Поклав автомат і взяв пензлик: у Луцьку – філософська виставка картин атовця. ФОТО

Атовець – непрофесійний художник. Малювати почав після повернення із зони АТО. Його картини намальовані акриловою фарбою та покриті лаком. Андрій Соломін розповів, що спочатку створив три роботи в одному стилі, а згодом вирішив намалювати серію.

«Ті всі сюжети філософські, абстрактні, які зображені на картинах – військова буденність, небезпечність цієї справи, захист Батьківщини, під загрозою кожен день твого життя, бажання не створювати війн, а жити мирним життям – в Андрія чудово проілюстровано. Він поєднав філософське бачення і війни, і життя. Дуже мудро це вийшло, - поділився враженнями учасник АТО Павло Ковальський. - Рекомендую всім лучанам відвідати цю виставку і пороздумувати над цими роботами».

Його «зачепила» картина, де одна частина окулярів бачить різнобарвне життя, а інша – сірість війни. Так двояко, на його думку, дивляться ті, хто побував на Сході. Павло висловив ще одне трактування картини: права частина – бачення світу очима звичайних людей, ліва – очима військових, в яких кожен день тільки бої, позиції, техніка і командування.
Поклав автомат і взяв пензлик: у Луцьку – філософська виставка картин атовця. ФОТО

«Я знаю Андрія три роки, ми познайомились на арт-реабілітації у «Лісовій пісні», коли Андрій поклав автомат і взяв пензлик. З того часу він володіє ним досконало», - зауважила творчий наставник Андрія Соломіна Тетяна Мялковська. Жінка подарувала атовцю книги, побажавши, щоб ті стали йому провідником і опорою в житті. Це, зокрема, книги Ніка Вуйчича «Життя без обмежень. Шлях до неймовірно щасливого життя», Джима Коллінза «Величні за власним вибором» та Барбари Шер «Мистецтво мріяти».
Поклав автомат і взяв пензлик: у Луцьку – філософська виставка картин атовця. ФОТО

АтовецьРуслан Кашаюк, який після повернення також почав малювати, додав, що на зображеному є рівновага, нема виплескування лише негативу.

Фотограф Віктор Чухрай наголосив, що такі картини, як в Андрія, повинні бути на білбордах міста замість реклами, а Павло Ковальський побажав влаштувати таку виставку у Верховній Раді, щоб депутати задумались над станом країни.

Усі охочі залишали відгук про побачене у спеціальній книзі. А ще смакували вином та фруктами.




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Теги: виставка, картини, Андрій Соломін
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