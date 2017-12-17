вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В зоні АТО двоє військових розстріляли чотирьох товаришів по службі

В зоні АТО двоє військових розстріляли чотирьох товаришів по службі
Двоє бійців 36-ої бригади морської піхоти Військово-морських сил України 14 лютого розстріляли 4-ох військових.

Як повідомили у штабі АТО на Facebook, в межах слідства відкрито кримінальне провадження, - пише 24 канал.

"Представниками Військової служби правопорядку в Збройних силах України та Національної поліції України з’ясовуються причини та подробиці надзвичайної події щодо загибелі військовослужбовців окремої бригади морської піхоти", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, надзвичайна ситуація сталась в тилу неподалік Широкиного, що на Донеччині. Військовослужбовці вживали алкоголь, після чого почали стріляти одне в одного.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: АТО, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
хероїчні херої найбільшої на континенті!
Відповісти
Супер!
Відповісти
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ryanair планує восени повернутися на ринок України
Сьогодні, 12:19
ПриватБанк відкрив національний фан-клуб українських паралімпійців*
Сьогодні, 12:02
В зоні АТО двоє військових розстріляли чотирьох товаришів по службі
Сьогодні, 11:57
На Волині сільська рада отримала землю вартістю понад 11 мільйонів
Сьогодні, 11:38
Волинянина обікрали на автостанції
Сьогодні, 11:33
Схожі новини
Зона АТО: 31 обстріл, 4 поранених Зона АТО: 31 обстріл, 4 поранених
17 грудень, 2017, 09:17
Запеклі бої в АТО: загинуло п'ятеро українських військових Запеклі бої в АТО: загинуло п'ятеро українських військових
24 листопад, 2017, 09:28
Військові з 14-ї бригади вирощують на передовій городину Військові з 14-ї бригади вирощують на передовій городину
28 вересень, 2017, 17:35
На Сході загинула 23-річна військова На Сході загинула 23-річна військова
29 червень, 2017, 14:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ВолиньPost та Caffe Carraro розігрують кавовий апарат
14 лютий, 08:08
 3
Як у «ПортCity» закоханих одружували за 5 хвилин. ФОТО
Сьогодні, 08:55
 1
Відомі Валентини Луцька розповіли, що для них означає День закоханих
14 лютий, 17:16
 1
Волинянка випробовує свої здібності на кастингу «Х-Фактор»
Сьогодні, 14:42
 0
«Волиньобленерго» назвало список найбільших боржників та погрожує відключенням
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8