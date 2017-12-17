В зоні АТО двоє військових розстріляли чотирьох товаришів по службі





Як повідомили у штабі АТО на Facebook, в межах слідства відкрито кримінальне провадження, - пише



"Представниками Військової служби правопорядку в Збройних силах України та Національної поліції України з’ясовуються причини та подробиці надзвичайної події щодо загибелі військовослужбовців окремої бригади морської піхоти", – йдеться у повідомленні.



За інформацією ЗМІ, надзвичайна ситуація сталась в тилу неподалік Широкиного, що на Донеччині. Військовослужбовці вживали алкоголь, після чого почали стріляти одне в одного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє бійців 36-ої бригади морської піхоти Військово-морських сил України 14 лютого розстріляли 4-ох військових.Як повідомили у штабі АТО на Facebook, в межах слідства відкрито кримінальне провадження, - пише 24 канал "Представниками Військової служби правопорядку в Збройних силах України та Національної поліції України з’ясовуються причини та подробиці надзвичайної події щодо загибелі військовослужбовців окремої бригади морської піхоти", – йдеться у повідомленні.За інформацією ЗМІ, надзвичайна ситуація сталась в тилу неподалік Широкиного, що на Донеччині. Військовослужбовці вживали алкоголь, після чого почали стріляти одне в одного.

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